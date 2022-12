Google TV recebe sua grande atualização de design no Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O aplicativo do Google TV no Android tem um novo visual, com um material que você atualiza para os usuários do aplicativo na própria plataforma do Google.

O novo visual significa que há algumas mudanças no aplicativo do Google TV, incluindo uma grande barra de busca que agora fica no topo da tela. Isso substitui o pequeno botão de busca que podia ser tocado na versão antiga do Google TV, com a barra de busca que também abriga os botões de fundição e de troca de conta.

Na parte inferior da tela, o Google também afinou as abas, adicionando um desenho em forma de pilha às quatro, quando elas são selecionadas. O desenho anterior viu a aba ativa ganhar uma cor um pouco mais brilhante, mas agora é muito mais fácil ver em qual aba você está a qualquer momento.

Uma mudança mais sutil é um novo fundo de cor mais clara que é menos preto e mais parecido com um cinza escuro, criando um visual que de alguma forma tem mais profundidade. É definitivamente mais atraente visualmente e facilita a diferenciação dos itens do fundo da própria aplicação.

No entanto, não parece que todos ainda tenham acesso ao aplicativo atualizado. Parece que a mudança ainda está em andamento e é mais do lado do servidor do que do lado do aplicativo, então você pode ter que esperar um pouco para que ele atinja seus dispositivos.

