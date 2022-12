O Google economiza um clique com rolagem contínua na busca

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google sabe que clicar da página de resultados de pesquisa para a página de resultados de pesquisa não é divertido, então está nos poupando a todos um ou três cliques com rolagem contínua.

Se você tiver a sorte de encontrar a página desejada na primeira página de resultados de busca do Google, então você sabe que será um bom dia. Para todos os outros, clicar de página em página pode ser surpreendentemente enfurecedor - então o Google está eliminando tudo isso. Qualquer pessoa que fizer uma busca a partir daqui vai poder desfrutar de uma bela rolagem contínua.

Há, no entanto, uma ou duas possibilidades. A primeira é que você tem que estar nos Estados Unidos para se beneficiar da rolagem contínua, pelo menos por enquanto. O recurso só está disponível para aqueles que também usam a língua inglesa, o que é provavelmente o maior problema para alguns. Esperamos que ambas as coisas sejam corrigidas em curto prazo.

A partir de hoje, estamos trazendo a rolagem contínua para a área de trabalho em inglês nos EUA para que você possa continuar a ver mais resultados de busca facilmente. Quando você chegar ao final de uma página de resultados de busca, agora você poderá ver até seis páginas de resultados. pic.twitter.com/xIuVP24FFm- Google (@Google) 5 de dezembro de 2022

Você pode ver como tudo funciona no tweet embutido acima, com o Google dizendo que você verá até seis páginas de resultados sem ter que clicar em nada. A rolagem até o final da primeira página faz com que a próxima rodada de resultados apareça, exatamente como você esperaria. É também como as coisas têm funcionado no celular por um bom tempo.

