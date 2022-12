Como mudar facilmente a imagem de fundo do Google com o Chrome

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você pode mudar o tema e a imagem de fundo que você vê no Google para que não seja apenas o fundo branco simples que você normalmente associa com o mecanismo de busca. Se você estiver cansado do visual básico e do que apimentar com um fundo ou imagem diferente, é fácil de fazer.

Você só precisa estar rodando o navegador Chrome do Google.

Como mudar a imagem de fundo do Google

Opção um: Selecione um tema

Chrome Web Store oferece temas pré-fabricados que permitem mudar o visual do Google no Chrome. Veja aqui como encontrar e adicionar temas:

Abra a última versão do navegador Chrome em seu computador. Ir para Preferências cromadas. Em um PC com Windows, clique nos três pontos na parte superior do navegador.

Em um Mac, clique no menu do Chrome no canto superior esquerdo e depois em Preferências. Escolha Appearance no menu de navegação à esquerda. Você também pode acessá-lo digitando chrome://settings/appearance in Chrome. Selecione Tema na parte superior. Isto abrirá a Loja Web Chrome. Já tem um tema configurado? Então, você o verá listado com uma seta. Clique na seta para ir para a Loja Web Chrome. Encontre um tema que você gosta e clique em Add to Chrome.

Opção dois: Configure sua própria imagem de fundo

Não gosta de nenhum dos temas? Você pode usar sua própria imagem em vez disso.

Abra a última versão do navegador Chrome em seu computador.

Abra uma nova aba e clique no botão Personalizar Cromo no canto inferior. Parece um ícone de lápis.

Aparecerá uma janela com a categoria Background aberta por padrão. Este menu também permite que você mude as cores do Chrome.

Você pode selecionar uma categoria de fundo para navegar pelas opções de fundo pré-fabricadas.

Ou, clique em Upload from Device para usar uma imagem armazenada em seu computador.

Uma janela pop-up aparecerá para que você possa localizar e definir sua imagem preferida.

Não se esqueça de clicar em Done para salvar suas alterações.

Escrito por Maggie Tillman.