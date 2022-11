A busca no Gmail de alguma forma ficou ainda melhor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google anunciou que melhorou a pesquisa do Gmail para tornar os resultados mais relevantes do que nunca, dando mais atenção ao que você já pesquisou.

O Google confirmou o ajuste através de uma atualização do blog Workspace, dizendo que as pessoas notarão uma melhora na pesquisa do Gmail ao usar a interface web. A empresa diz que a pesquisa via Gmail na web agora "inclui melhores resultados de pesquisa com base em sua recente atividade de pesquisa no Gmail". O resultado? Aparentemente, podemos esperar que o Gmail tenha melhores resultados de busca porque eles são mais relevantes e contextuais.

Se isso soa familiar, é porque a mesma funcionalidade foi provocada anteriormente, embora ainda estejamos esperando pelas melhorias de busca móvel que também foram prometidas.

A busca atualizada foi anunciada juntamente com uma série de outras mudanças, incluindo a capacidade de redimensionar um painel lateral pivô da mesa, bem como os novos Google Docs, Sheets e Slides de compartilhamento de arquivos através do Google Meet chat. Se essa coisa da tabela pivô não lhe parecer uma grande coisa, você claramente nunca teve que lidar com nomes longos em colunas ou campos.

"Agora, se você estiver apresentando ou juntando-se a uma reunião a partir de um arquivo, você pode facilmente compartilhar esse arquivo com plataformas de reunião através do bate-papo na reunião", diz o Google.

Todos os três ajustes deveriam estar sendo feitos aos usuários em toda a Internet e ao redor do mundo agora, portanto, se você não os tiver visto, pendure fogo. O Google diz que as mudanças estão "disponíveis para todos os clientes do Google Workspace e da Suíte G".

Escrito por Oliver Haslam.