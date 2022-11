As reações do Google Messages poderão em breve apoiar todos os seus emojis favoritos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google Messages parece estar testando uma mudança que permitirá aos usuários reagir às mensagens usando qualquer emoji que queiram, em vez de apenas uma mão cheia.

O aplicativo Google Messages já suporta coisas como RCS e, claro, você pode reagir a uma mensagem usando emojis. Mas neste momento há apenas sete disponíveis para você escolher, incluindo polegares para cima/para baixo, Rosto sorridente com olhos de coração, Rosto com lágrimas de alegria, Rosto com boca aberta, Rosto chorão e o favorito de todos, o Rosto irritado. Mas isso pode estar prestes a mudar.

Foi relatado que o Google está testando um novo botão que permitirá que as pessoas selecionem seus emoji preferidos de um novo catador. O pequeno ícone "+" dará lugar a todos os lindos emojis multicoloridos que você poderia querer usar. Perfeito para reagir a qualquer mensagem exatamente da maneira que você quisesse.

Pensa-se que os novos emojis estão disponíveis para pelo menos alguns usuários da última versão beta do Google Messages, mas pode demorar um pouco antes de ser lançado para todos, então pendure fogo se você ainda estiver limitado a um punhado de opções de emoji.

Ser capaz de reagir a uma mensagem usando um emoji de sua escolha é um negócio maior do que poderia parecer, com as pessoas frequentemente preferindo usar um emoji como uma resposta rápida em vez de digitar uma mensagem inteira. Nem sempre é fácil fazer isso quando apenas sete emojis estão disponíveis, arriscando a perda de nuance em qualquer reação que você quisesse transmitir.

