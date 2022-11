Google Maps ganha visualização ao vivo baseada em AR, informações de cobrança EV, e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google Maps ganhou uma série de novos recursos, incluindo o Live View em alguns países e melhorou as informações do carregador EV em tempo real.

O Google Maps atualizado adiciona novos recursos e ajustes aos já existentes para consolidar sua posição como um dos melhores aplicativos de mapeamento tanto no iPhone quanto no Android. Esta nova atualização é especialmente grande se você estiver dirigindo um EV, também.

Começando com o elemento AR, o Google diz que o Live View está agora ao vivo em Londres, Los Angeles, Nova York, Paris, São Francisco e Tóquio para usuários de seu aplicativo Mapas no iOS e Android. O Live View usa o AR para ajudar as pessoas a encontrar pontos de interesse como cafeterias e lojas, segurando seu dispositivo e usando a visualização do mapa e dados direcionais diretamente na tela.

Os motoristas de EVs têm sido capazes de obter informações em tempo real sobre estações de carregamento locais por um tempo. Mas agora o Google Maps tem um novo filtro que permite que as pessoas optem por ver locais com capacidade de carga rápida. São aqueles com carregadores classificados para 50kW ou mais, para que carros e caminhões possam ser alimentados mais rapidamente.

Outras melhorias incluem a expansão de informações acessíveis a cadeiras de rodas e sem escadas em todo o mundo. O recurso só estava disponível na Austrália, Japão, Reino Unido e EUA antes desta atualização. Assentos, banheiros e estacionamento acessíveis podem ser vistos através da configuração de Lugares Acessível no aplicativo Google Maps.

Todas estas mudanças devem estar ao vivo no aplicativo Google Maps na plataforma de sua escolha agora mesmo.

Escrito por Oliver Haslam.