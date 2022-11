Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Então, você deixou sua caixa de entrada do Gmail ficar um pouco desorganizada. Se você está cansado de ver 14.160 e-mails não lidos, basta excluí-los. A maneira mais rápida é acessar o Gmail a partir da web em seu laptop ou desktop. Se você estiver muito assustado para apagar algo precioso, talvez apenas arquive todo o seu correio não lido. Nós lhe diremos como fazer isso também.

Como excluir todos os seus e-mails Gmail de uma só vez

Do Gmail na web através de seu computador, você pode apagar rapidamente vários e-mails do Gmail de uma só vez com apenas alguns cliques.

Em seu computador, acesse Gmail.com. Marque as caixas à esquerda das mensagens que você deseja excluir. Ou, marque a caixa na parte superior esquerda absoluta de suas mensagens se você quiser excluí-las todas. Você pode usar o menu suspenso ao lado da caixa para selecionar todas ou nenhuma. Se você tiver mais de uma página de mensagens, clique em Selecionar todas as conversas. Selecione o ícone da lixeira na parte superior de sua caixa de entrada, abaixo do campo de busca.

Se você quiser saber mais sobre como excluir e-mails do Gmail, consulte o Suporte do Google.

O que acontece quando você exclui os e-mails do Gmail?

Quando você exclui mensagens, elas ficam no seu lixo por 30 dias. Depois disso, elas serão permanentemente apagadas. Para encontrá-los e recuperá-los, basta ir ao seu Lixo eletrônico.

Como arquivar todos os seus e-mails do Gmail

Se você quiser remover uma mensagem de sua caixa de entrada mas não quiser apagá-la, você pode arquivar a mensagem.

Em seu computador, acesse Gmail.com. Marque as caixas à esquerda das mensagens que você deseja arquivar. Ou, marque a caixa na parte superior esquerda absoluta de suas mensagens se você quiser arquivá-las todas. Você pode usar o menu suspenso ao lado da caixa para selecionar todas ou nenhuma. Se você tiver mais de uma página de mensagens, clique em Selecionar todas as conversas. Selecione o ícone Arquivo (caixa com seta) na parte superior de sua caixa de entrada, abaixo do campo de busca.

Se você quiser saber mais sobre como arquivar e-mails do Gmail, consulte o Suporte do Google.

O que acontece quando você arquiva e-mails do Gmail?

As mensagens que você arquivou não são excluídas, e você pode encontrá-las a qualquer momento.

Por exemplo, quando você pesquisa no Gmail, seus resultados incluirão quaisquer mensagens que tenham sido arquivadas. Além disso, se uma mensagem tiver sido arquivada, você poderá encontrá-la abrindo a etiqueta All Mail. Basta ter em mente que as mensagens do Gmail que foram arquivadas ainda contam contra sua cota de armazenamento.

