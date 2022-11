O Google tem cobertura da Copa do Mundo em toda a web, YouTube, mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google compartilhou uma lista de todas as maneiras pelas quais as pessoas podem se manter a par das partidas da Copa do Mundo quando a diversão começar, na próxima semana.

A Copa do Mundo da FIFA começa em 20 de novembro e se você não puder ser colado em uma tela de TV para cada jogo que o Google tem você em uma série de plataformas diferentes.

Começa com a busca, com o Google tornando mais fácil para as pessoas procurarem "Copa do Mundo" e depois seguirem as equipes que quiserem. Eles também podem configurar notificações clicando no ícone de um sino. Outras características incluem a possibilidade de arrastar as pontuações atuais do Google App em um telefone Android e colocá-las em sua tela inicial.

Na TV YouTube, os jogos ao vivo estarão disponíveis via FOS e FS1 com todos os 64 jogos disponíveis em 4K para aqueles que assinarem o add-on 4K Plus. Além disso, conteúdo especial também estará disponível no YouTube de criadores como Deestroying, Rima, Cheeky Boyos, Jesser, Abo Flah, e muito mais.

O Google também vai deixar as pessoas procurarem "onde assistir a copa do mundo perto de mim" para ver restaurantes e bares que também estarão mostrando jogos ao vivo. Muito bom se você quiser sair e curtir o jogo com os amigos.

Finalmente, há um pouco de ação do Wear OS, também. "O Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022 da Hublot, um relógio conectado com o Wear OS, você pode usar o mesmo relógio que todos os árbitros oficiais usarão na Copa do Mundo", diz o Google. "Durante o torneio, você pode obter informações úteis antes de uma partida, como a formação de equipes e o perfil dos jogadores. O relógio até anima se uma equipe marcar, assim você nunca perderá um gol"!

Preparando-se para os grandes jogos? Confira nosso guia sobre como assistir à Copa do Mundo FIFA 2022 para se preparar.

Escrito por Oliver Haslam.