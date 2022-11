Como ocultar aplicativos em um telefone Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você sabia que é possível esconder aplicações em seu dispositivo sem desinstalá-las ou removê-las?

Já escrevemos anteriormente sobre como apagar e desinstalar aplicativos de seu telefone, mas às vezes você pode querer que eles fiquem longe de olhos curiosos ou dedos excessivamente excitáveis.

Se você está freqüentemente permitindo que membros da família acessem seu telefone, então é provável que você tenha pensado nos aplicativos que eles poderiam acessar enquanto estavam usando-o. Pode haver alguns aplicativos que você não quer que outros abram por qualquer razão. Você provavelmente não quer que seus filhos enviem mensagens acidentalmente ao seu chefe ou arruinem sua alimentação TikTok ou pior.

Não se preocupe, há maneiras de esconder os aplicativos, para que você ainda possa usá-los, mas eles não estarão prontamente disponíveis para os botões com botões excessivamente afiados.

Vale a pena ter em mente que os métodos para esconder aplicações variam de dispositivo para dispositivo. Isto pode mudar dependendo da versão do Android que você está rodando em seu telefone, mas também de qual modelo você está usando. Portanto, siga este guia para encontrar as melhores maneiras de fazer isso.

Ocultar aplicativos com configurações do Android

Em alguns telefones Android, é possível esconder aplicativos usando as configurações de seu telefone. Você pode usá-las para esconder aplicativos da tela inicial para que não sejam facilmente acessíveis a qualquer pessoa que use o telefone, assumindo que não estarão também mergulhando na gaveta do aplicativo.

Para fazer isto:

Abra as configurações do seu telefone

Navegue para "Tela inicial".

Procure por "Ocultar aplicações".

Clique que depois toque nos aplicativos que você quer esconder

Se estas configurações não aparecerem, seu telefone pode não ter a opção e você terá que usar um dos outros métodos cobertos abaixo.

Ocultar aplicativos na pasta segura

Se você tem um telefone Samsung, então você pode ter acesso a uma Pasta Segura Samsung. Esta é uma pasta oculta que lhe permite proteger seus aplicativos, fotos e muito mais.

Para ter acesso a ela:

Acesse as configurações do seu telefone Samsung

Clique em Biometria e segurança

Toque na pasta segura

Acesse sua conta Samsung e siga os passos

Então você pode ir para a pasta segura em sua tela inicial

Clique aqui para adicionar aplicativos

Ocultar aplicativos em um telefone OnePlus

A técnica para esconder aplicativos varia de telefone para telefone. Para os smartphones OnePlus, há um recurso de "Espaço Escondido" que permite esconder aplicativos. Para fazer isso:

Abra a gaveta de aplicativos em seu telefone

Passar para o direito de acesso à pasta do espaço oculto

Em seguida, pressione o ícone de mais no lado superior direito

Escolha os aplicativos que você quer esconder e marque para confirmar

A pasta Espaço Escondido lhe dá a possibilidade de definir uma senha para que você possa garantir que é a única pessoa que pode acessar essa pasta. Abra esta pasta e então marque no menu de três pontos e selecione para ativar a senha e configurar uma.

Ocultar aplicativos em um telefone Xiaomi

Em alguns telefones, não é possível esconder os aplicativos, mas o que se pode fazer é proteger os aplicativos por senha. Isto coloca uma senha em certos aplicativos sensíveis, de modo que eles não podem ser lançados sem uma senha, mesmo que o dispositivo já esteja desbloqueado.

Para fazer isto:

Primeiro abra as configurações de seu telefone

Navegar para aplicações

Localizar e clicar na configuração "App lock".

Em seguida, selecione os aplicativos que você deseja bloquear e clique em "Use App lock" na parte inferior

Você precisará configurar uma conta Xiaomi se ainda não tiver uma

Com esta ferramenta, você também pode configurá-la para que as notificações também sejam ocultadas de certos aplicativos. Isto é ideal se você não quiser que outros vejam as notificações privadas de certos aplicativos enquanto estiverem ocupados usando seu telefone.

Escondendo aplicativos com um lançador

Se você estiver tendo problemas para esconder aplicações de qualquer uma destas maneiras, então existem outras soluções. Se você usa um lançador de terceiros como o Nova Launcher Prime, você pode acessar outras configurações (através de múltiplos dispositivos) que permitem esconder aplicativos.

Os lançadores substituem a tela inicial padrão e permitem mais opções de personalização que permitem ajustar as diversas configurações de seu telefone para realmente personalizá-lo.

O Nova Launcher é um desses aplicativos que também lhe permite esconder aplicativos:

Baixe e instale o Nova Launcher e defina-o como seu lançador padrão

Em seguida, abrir as configurações do Nova Launcher

Toque em "App e gavetas widget"

Clique em "esconder aplicativos".

Assinale todas as aplicações que deseja ocultar

Vale notar que você precisará da versão paga do Nova Launcher para obter os melhores resultados aqui, mas você também pode fazer alguns ajustes para "disfarçar" um aplicativo com a versão gratuita, mudando o ícone e o nome do aplicativo em vez de escondê-lo. Isto pode tornar as pessoas menos propensas a clicar no aplicativo, talvez.

