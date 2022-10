Google Wallet vs Google Pay: O que mudou?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - No início deste ano, em sua conferência de desenvolvedores de E/S, o Google anunciou que o Google Pay estava sendo substituído pelo Google Wallet na maioria das regiões.

Os usuários do Android em mais de 40 países podem acessar o Google Wallet, e para a maioria, ele substituiu o aplicativo Google Pay como o único aplicativo unificado de pagamento nos dispositivos Android.

Nos EUA e em Singapura, no entanto, o Google Pay e o Google Wallet coexistem. O aplicativo Pay ainda é usado para enviar dinheiro aos amigos, como Venmo.

Para confundir ainda mais, o Google também usa o termo Google Pay para descrever o ato de pagar por coisas com sua Carteira do Google.

Aqui está a distinção oficial:

"Google Wallet é uma carteira digital segura e privada no Android que lhe dá acesso rápido a cartões de pagamento, passes, tickets, chaves ou IDs. Com a Carteira do Google, você pode usar seu telefone para fazer escutas para pagar em qualquer lugar onde o Google Pay for aceito.

O Google Pay é como você paga facilmente por coisas on-line, em salgadinhos e em lojas".

Para entender melhor estes serviços, vamos dar uma olhada no que cada termo se refere agora, bem como como o serviço tem mudado ao longo dos anos.

Carteira do Google

Em termos mais simples, Google Wallet é o novo nome para o aplicativo Google Pay. Ele funciona exatamente como sempre funcionou, permitindo adicionar cartões de crédito e débito que podem ser usados para pagamentos sem contato com NFC.

Ao longo dos anos, o Google tem adicionado suporte para coisas como registros de vacinação contra covid e bilhetes de trem que podem ser adicionados à sua carteira digital para fácil acesso. Com a introdução do Android 13 e o aplicativo Google Wallet, a empresa está adicionando suporte para mais coisas como IDs, chaves digitais do carro, cartões de embarque, ingressos para shows e cartões de fidelidade. Também está reforçando as medidas de segurança para manter seus valiosos dados seguros.

Com todas estas novas características, o aplicativo é útil para muito mais do que apenas pagamentos, portanto, a marca faz muito sentido. Entretanto, não é a primeira vez que o Google usa o nome Google Wallet, o que pode causar alguma confusão. Explicaremos mais sobre a história da Carteira do Google abaixo.

Google Pay

O Google Pay agora se refere a duas coisas distintas. Para a maioria de nós, é simplesmente o ato de pagar pelas coisas com nossa Carteira do Google. Portanto, se você vir uma placa em uma loja, ou um crachá em um site, que diz "Google Pay aceito", isso significa que você pode usar sua Carteira do Google para pagar.

Se você vive nos EUA ou em Singapura, o Google Pay também é o nome de um aplicativo. O aplicativo Google Pay permite pagamentos ponto-a-ponto. Digamos, por exemplo, que você deve $10 a um amigo, você pode usar o aplicativo Google Pay para enviá-lo a eles, assim como Venmo ou Cash App. Para tudo mais, você usa o aplicativo Google Wallet.

Um breve histórico dos aplicativos de pagamento do Google

O Google lançou o Google Wallet pela primeira vez em 2011, e foi a primeira vez que os dispositivos Android puderam fazer pagamentos sem contato via NFC.

Na época, os pagamentos sem contato eram um novo fenômeno, e o NFC ainda não havia sido amplamente adotado pelo mercado telefônico Android. O Google Wallet não era usado por muitas pessoas e estava inicialmente restrito ao telefone Nexus do Google.

Após cerca de quatro anos, o Google Wallet foi substituído pelo Android Pay. Havia dois diferenciais chave com o Android Pay, primeiro ele foi incorporado ao Android para que você não tivesse que baixar um aplicativo adicional. Em segundo lugar, era muito mais fácil de usar, não era necessário encontrar o aplicativo e inserir um pino, os usuários podiam simplesmente destravar seu telefone e colocá-lo sobre o leitor para pagar.

O Google Wallet continuou a existir como um aplicativo de envio de dinheiro peer-to-peer, muito parecido com o Google Pay de hoje (já está confuso o suficiente?).

Em 2018, o Google fundiu seus serviços Google Wallet e Android Pay, trazendo tudo para baixo do moniker do Google Pay. Nas regiões suportadas, tanto os pagamentos ponto a ponto como a funcionalidade de carteira digital foram dobrados no mesmo aplicativo.

Como mencionamos anteriormente, nos últimos anos, o Google vem adicionando cada vez mais funcionalidades ao Google Pay. Eventualmente permitindo que ele armazene cartões-presente, bilhetes, cartões de membro e muito mais.

E isso nos traz agora, com uma nova marca para o Google Wallet, que parece um nome mais preciso para o serviço - mas a divisão dos pagamentos peer-to-peer, que parece um passo atrás.

Quanto ao que vem a seguir, o tempo dirá, mas esperamos que não seja uma rebrand para Android Pay novamente.

