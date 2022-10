Senhas do Google Chrome: Como acessá-las e tudo o mais que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google Chrome tem um excelente gerenciador de senhas incorporado que facilita o acesso a suas senhas e as mantém seguras.

O Chrome não é apenas um ótimo navegador da web, é também uma boa alternativa para os gerentes de senhas e uma ferramenta poderosa para sincronizar seus dados de login em vários dispositivos. Se você estiver se perguntando como usá-lo e quais são os benefícios, estamos aqui para ajudar.

O Google Chrome tem um gerenciador de senhas?

Se você usa o Google Chrome regularmente e tem uma conta no Gmail, então é provável que você também tenha feito login no Chrome.

Ter uma conta Google e fazer login nela via Chrome tem vários benefícios, incluindo a sincronização de seus dados no seu desktop, laptop, smartphone e muito mais.

Isto inclui todo tipo de dados úteis que podem otimizar sua experiência de navegação, como o preenchimento automático de seus dados pessoais (por exemplo, endereço de e-mail, endereço residencial e número de telefone) quando você estiver comprando algo on-line. O Chrome também salvará seus marcadores, histórico de navegação, aplicativos, extensões e senhas.

Se você entrar no Chrome em seu telefone usando a mesma conta que você usa quando está em seu computador ou laptop, então todos esses dados estarão disponíveis sempre que você precisar deles.

Além disso, o Google Chrome também tem um prático gerenciador de senhas que não apenas armazena e sincroniza suas senhas em diferentes dispositivos, mas também permite que você gere senhas seguras com facilidade.

Onde as senhas do Google Chrome são armazenadas?

Quando você cria uma nova conta para um website, aplicativo ou serviço, normalmente você verá que o Chrome lhe dá a opção de gerar uma nova senha e lhe permite salvar qualquer senha que você digite no campo senha. Usando isto, você armazena sua senha no gerenciador de senhas do Google Chrome.

Para acessar as senhas armazenadas no Google Chrome, siga estes passos:

Clique no menu dos três pontos no lado direito do Chrome Procure a opção de configuração no menu e clique que No menu da esquerda dentro das configurações, clique no "auto-preenchimento". Depois clique em "Gerenciador de Senha".

De lá você pode então clicar para ver, copiar ou editar a senha de qualquer site.

Na parte superior, você pode clicar para pesquisar e encontrar facilmente o site específico que procura. Clique no ícone do olho para visualizá-lo e você precisará digitar sua senha do sistema antes que ela seja exibida (a mesma senha que você usa para entrar no Windows, por exemplo). Clique no ícone de três pontos ao lado de cada senha e você pode escolher copiar, editar ou excluir a senha. Embora excluí-la só a remova do gerenciador de senhas, nada mais.

Você também pode saber mais sobre o gerenciador de senhas aqui.

O gerenciador de senhas do Google Chrome é seguro?

O gerenciador de senhas do Google Chrome é uma ótima ferramenta para senhas por vários motivos. Sua capacidade de ajudá-lo a criar senhas seguras para cada site que você visita e armazená-las automaticamente torna-o muito atrativo.

Também possui ferramentas úteis para verificar a segurança de suas senhas e lidar com qualquer uma que possa estar comprometida e precisar de classificação.

No entanto, ainda é uma ferramenta on-line que está vinculada à sua conta pessoal no Google. Portanto, as senhas armazenadas no Google Chrome são tão seguras quanto aquela que você usa para entrar no Chrome em primeiro lugar.

Portanto, é tecnicamente razoavelmente seguro de usar, desde que você tenha uma senha segura em primeiro lugar e não esteja usando essa senha em outro lugar. Também recomendamos vivamente ativar as configurações de autenticação de dois fatores do Google, caso você ainda não o tenha feito.

A autenticação de dois fatores é uma boa maneira de acrescentar uma camada extra de proteção à sua conta, que é particularmente importante quando essa conta também possui as chaves de todas as suas outras contas on-line.

Como verificar se há senhas comprometidas

Outra razão pela qual o gerenciador de senhas do Google Chrome é uma ferramenta útil a ser usada são os avisos de senha que você pode obter com ele. Use-o para armazenar suas senhas e você será alertado se e quando suas senhas forem comprometidas e precisarem ser alteradas.

Já escrevemos anteriormente sobre como você pode monitorar suas senhas on-line. Há ferramentas como haveibeenpwned que monitoram seu endereço de e-mail e depois o verificam contra violações de segurança que aconteceram em toda a web. Você receberá então um e-mail para avisá-lo quando seus dados tiverem sido expostos para que você possa mudar rapidamente a senha ou senhas relevantes.

O Chrome tem verificações de segurança incorporadas em seu gerenciador de senhas que o avisarão de maneira semelhante. Você será notificado se uma violação tiver ocorrido e até mesmo em quais sites você precisa alterar sua senha.

Esta ferramenta também demonstra a importância de usar uma senha (segura) diferente para cada site que você usa, porque se você não usar, um único site comprometido pode expor você a riscos incontáveis.

Você pode verificar suas senhas visitando a ferramenta do Chrome aqui ou acessá-la através de seu navegador com estas etapas:

Na área de trabalho

Clique no menu dos três pontos no lado direito do cromado

Procure por "privacidade e segurança" no menu do lado esquerdo

Clique nisso e clique em Gerenciador de senhas nas opções do meio

Clique para revisar suas senhas e executar o check-up

No móvel

Abra o cromo em seu telefone

Clique no ícone do menu de três pontos

Clique no ícone de configurações

Role para baixo e clique nas senhas

Clique nas senhas de verificação

Aguarde a verificação da senha

Assim que o Chrome encontrar uma senha comprometida, você verá um botão ao lado de cada um dos sites problemáticos e a opção de mudar sua senha. Clique nesse botão e você será redirecionado para o site relevante. Mude sua senha e se proteja. Enxágue e repita até que todas as senhas estejam seguras.

Vale notar que o Google Chrome também o alertará se você tiver senhas inseguras e fracas, mesmo que elas ainda não tenham sido comprometidas.

Como colocar uma senha no Google Chrome

Se você estiver logado no Google Chrome, ao se cadastrar em um site, ele deverá automaticamente oferecer-se para salvar sua senha. Se você for alterar uma senha em um site, o Chrome também deve se oferecer para atualizar sua senha com uma notificação que aparece na barra de navegação. Clique para aceitar isso e ele irá armazenar a senha no gerenciador de senhas do Google.

Se isso não funcionar por alguma razão ou se você quiser adicionar suas próprias senhas ao Google Chrome, isso é possível de ser feito.

Clique no menu dos três pontos no lado direito do Chrome

Procure a opção de configuração no menu e clique que

No menu da esquerda dentro das configurações, clique no "auto-preenchimento".

Depois clique em "Gerenciador de Senha".

Clique em "adicionar" logo acima das outras senhas salvas

Preencha os detalhes do site, seu nome de usuário e senha e clique em salvar

Tome cuidado para usar somente senhas seguras que sejam longas e uma boa mistura de caracteres, números, letras e letras maiúsculas e minúsculas. A ferramenta de senha do Chrome sugerirá senhas seguras quando você estiver preenchendo formulários, use-a sempre que puder.

Como exportar sua senha do Google Chrome

Se você precisar, é possível exportar suas senhas para fora do Google Chrome. Se você optar por mudar para outro navegador (por exemplo, Firefox), então você pode optar por importar dados do Chrome com apenas alguns cliques. Firefox e Edge geralmente sugerem a opção de fazer isso quando você os usa. Alternativamente, você pode simplesmente ir para as configurações e clicar para importar de lá.

Se você precisar exportar suas senhas do Chrome, então você pode fazer isso e obter suas senhas em um formato CSV.

Clique no menu dos três pontos no lado direito do Chrome

Procure a opção de configuração no menu e clique que

No menu da esquerda dentro das configurações, clique no "auto-preenchimento".

Depois clique em "Gerenciador de Senha".

Ao lado da opção de "adicionar" senha, clique no menu de três pontos

Clique em exportar e você verá um aviso de que outras pessoas que podem ver o arquivo podem ver suas senhas

As senhas do Google Chrome não são de preenchimento automático?

Se você estiver tentando entrar em um site e descobrir que a senha não é preenchimento automático, apesar de ter sido salva no gerenciador de senhas do Google Chrome, então pode ser que o preenchimento automático esteja desligado.

Entre nas configurações do gerenciador de senhas e clique na opção de preenchimento automático, se ainda não estiver ativada.

Se isso não funcionar, o problema pode ser realmente o site. Às vezes os sites não são devidamente codificados para dizer ao Chrome que o campo é um campo de senha e, portanto, o Chrome não o reconhece.

Escrito por Adrian Willings.