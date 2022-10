Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você pode criar uma tela de bloqueio do iPhone personalizada com widgets que aparecem diretamente dos aplicativos mais populares do Google - Google Chrome, Google Drive, Gmail, Google News, Google Maps e o aplicativo Google. A partir de outubro de 2022, todos estes aplicativos do Google agora oferecem widgets de tela de bloqueio para aqueles que executam iOS 16 ou mais recentes.

Como adicionar um widget de aplicativo do Google à tela de bloqueio do seu iPhone

Você pode acessar os dados de seus aplicativos Google diretamente através da tela de bloqueio em seu iPhone, mas primeiro, você deve adicionar widgets de aplicativos Google à sua tela de bloqueio. Pocket-lint tem um guia separado que detalha como criar uma tela de bloqueio do iPhone personalizada. Mas nós destilamos as instruções abaixo especificamente para adicionar widgets de aplicativos Google a uma tela de bloqueio.

Primeiros passos

Para obter os widgets de aplicativos do Google em sua tela de bloqueio personalizada, primeiro, certifique-se de que seu iPhone esteja executando a última versão do iOS e que seus aplicativos do Google estejam atualizados. Você deve ter os aplicativos instalados em seu dispositivo para usar seus respectivos widgets, obviamente.

Adicionar um widget de tela de bloqueio de aplicativos do Google

Em seu iPhone, toque e segure em qualquer lugar em sua tela de bloqueio desbloqueado. Toque em Personalizar. Para personalizar a tela de bloqueio, selecione a tela de bloqueio. Para ver a galeria de widgets da tela de bloqueio, toque em Adicionar widgets. Encontre e selecione o widget do aplicativo Google que você deseja.

Toque ou arraste o widget para a barra de widgets da tela de bloqueio.

Para configurar o widget, toque no widget depois de adicioná-lo à tela de bloqueio.

Selecione a configuração desejada.

Na galeria de widgets, toque no ícone "x". Toque em Done e depois toque novamente na tela de travamento para sair do modo de personalização.

Como configurar seu widget de aplicação Google

Uma vez que você tenha adicionado um widget de aplicativo Google à sua tela de bloqueio, você está livre para ajustá-lo sempre que quiser.

Em seu iPhone, toque e segure em qualquer lugar em sua tela de bloqueio desbloqueado. Toque em Personalizar. Para personalizar a tela de bloqueio, selecione a tela de bloqueio. Para chegar à galeria de widgets de tela de bloqueio, toque no widget existente do Google app. Para configurar o widget, toque novamente no widget do Google app.

Selecione a configuração desejada.

Na galeria de widgets, toque no ícone "x". Toque em Done e depois toque novamente na tela de cadeado para sair do modo de personalização.

Quais aplicativos do Google possuem widgets de tela de bloqueio do iPhone?

Google Chrome, Google Drive, Gmail, Google News, Google Maps e o aplicativo Google têm todos widgets no iOS 16+.

Deseja saber mais?

Confira os dois blogs do Google e a página de suporte em seus widgets de aplicativos do Google para o iPhone para saber mais.

Escrito por Maggie Tillman.