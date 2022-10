O Google se concentra nos tablets com uma atualização maciça do Chrome

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google finalmente deu algum amor ao Chrome nos tablets, adicionando uma nova visão lado a lado e mais para aqueles que utilizam seu navegador em dispositivos que não sejam telefones.

A mudança é um raro destaque para os usuários do Google Android tablet, mas vem logo após o anúncio de um próximo Pixel Tablet, talvez explicando o novo foco. Não importa onde está acontecendo, é bem-vindo - e as mudanças são aquelas que os usuários do Chrome, sem dúvida, ficarão satisfeitos em ver.

A primeira melhoria foi projetada para facilitar o gerenciamento das abas pelas pessoas. O Google diz que um novo design lado a lado torna mais fácil para as pessoas selecionarem a aba certa, por exemplo. Aqueles que alternam entre duas abas rapidamente também podem usar o recurso de rolagem automática de volta para ajudá-los a deslizar entre elas. As pessoas que regularmente fecham as abas acidentalmente também apreciarão o fato de que o Chrome agora esconde o botão de fechamento quando as abas se tornam muito pequenas também.

Outra melhoria é uma nova visão que exibirá todas as abas abertas em uma grade, juntamente com uma visualização prévia da página que está aberta no momento. Isso torna mais fácil para as pessoas encontrarem a aba que estão procurando - especialmente para aqueles que preferem dicas visuais em vez de ler o nome de uma aba.

A seguir, arraste e solte. O Chrome agora suporta o arrastar de imagens, textos e links do Chrome e para outros aplicativos como Gmail, Fotos, e mais. Essa é uma ótima característica para pessoas que vivem suas vidas em modo de tela dividida, especificamente.

Há mais nesta nova atualização. Agora o Chrome pode ser dito para sempre solicitar a versão desktop de uma página web, e nos dizem que grupos de abas também estão vindo para o Chrome em tablets Android no futuro, também.

Escrito por Oliver Haslam.