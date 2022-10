Como bloquear anúncios pop-up em um telefone Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ninguém gosta de ser interrompido por um anúncio irritante, mas em nossos telefones, isso se tornou uma experiência muito comum.

A maioria das pessoas sabe que pode bloquear anúncios em seu computador desktop ou laptop, mas nossos telefones tendem a ser atormentados com as coisas. Há muito tempo se foi o tempo em que se podia instalar o Ad Block Plus na Play Store, o Google não permite mais bloqueadores de anúncios em todo o sistema.

Então, como se faz para bloquear anúncios? Felizmente, é muito fácil, e nós temos tudo coberto neste guia.

Mas primeiro, algumas coisas a mencionar. É importante lembrar que os anúncios ajudam a manter os sites funcionando (incluindo este) e também são importantes para os criadores de conteúdo. Portanto, mesmo que possam ser irritantes, em alguns casos, vale a pena permitir que os anúncios ajudem a apoiar o conteúdo que você adora.

Além disso, estaremos nos concentrando no bloqueio de anúncios baseado em navegador, portanto tenha em mente que estas soluções não irão bloquear anúncios em outros aplicativos, como jogos, por exemplo.

Com isso dito, vamos entrar no guia.

Como bloquear pop-ups e anúncios intrusivos em Cromo

O cromo é o navegador padrão na maioria dos telefones Android, e como tal, é o que a grande maioria das pessoas se apega.

Mas não é preciso trocar para outro navegador para bloquear anúncios. Felizmente, o Chrome tem algumas ferramentas úteis incorporadas para ajudar com isto.

A única advertência é que o Chrome não bloqueia todos os anúncios, apenas pop-ups e anúncios que ele considera intrusivos ou enganosos. Veja como você ativa os recursos:

Abra o Chrome em seu telefone Android Toque nos três pontos no canto superior direito Toque em Configurações Vá até as configurações do site e selecione-o Toque em Pop-ups e redireciona Certifique-se de que o controle deslizante esteja deslocado para a esquerda Voltar para a página anterior Toque nos anúncios e faça a mesma coisa

Agora, o Chrome evitará que a maioria dos anúncios pop-up sejam carregados, e bloqueará anúncios inteiramente em sites que tenham anúncios enganosos e intrusivos. De certa forma, é o melhor dos dois mundos, pois permite que você suporte o conteúdo que lhe interessa sem sofrer com pop-ups flagrantes.

Mas e se você quiser levar as coisas um passo adiante e bloquear tudo? Continue lendo.

Como bloquear anúncios com diferentes navegadores

Se você estiver disposto a abandonar o Cromo, há muitos navegadores que oferecem opções mais robustas de bloqueio de ad-bloqueio. Basta ter em mente que você não será capaz de sincronizar seu histórico e marcadores com o Chrome no desktop, se você usar isso.

Nossa opção favorita é o Firefox, ele permite a instalação de add-ons, e eles funcionam como extensões Chrome na área de trabalho. uBlock Origin é um bloqueador de anúncios poderoso, gratuito e de código aberto que pode ser facilmente adicionado ao navegador Firefox Android, e ele irá bloquear praticamente tudo.

Outra grande e completa opção é o navegador Opera, que tem um bloqueador de anúncios sólido incorporado e até mesmo uma VPN gratuita. Há até mesmo um Browser de Bloqueio de Anúncios, se você só se preocupa em bloquear anúncios.

Como bloquear anúncios com um aplicativo

Então, isso são navegadores ordenados, mas e se você quiser bloquear anúncios em outros aplicativos? Como mencionamos acima, há muito tempo o Google removeu os aplicativos de bloqueio de anúncios de sua Play Store, mas isso não significa que você não possa bloquear anúncios em outro lugar.

Você terá que carregar esses aplicativos de lado, o que pode ser um pouco assustador se você nunca o fez antes, mas isso não significa que os aplicativos não sejam confiáveis - apenas que o Google não está tão interessado em que você os use. O que é compreensível, dado seu modelo de negócios.

Aplicativos como AdGuard e AdLock vêm de marcas notáveis de cibersegurança e, portanto, devem ser perfeitamente seguros para uso. A desvantagem é que eles são baseados em assinaturas, portanto você terá que pagar uma taxa mensal quando seu teste terminar.

Escrito por Luke Baker.