Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você deve ter ouvido que o novo Pixel 7 e o Pixel 7 Pro receberão VPN pelo Google One e pode estar se perguntando do que se trata. Anteriormente exclusivo para os assinantes dos planos 2TB ou superiores do Google One, tudo o que você precisará agora é de um dos telefones mais recentes do Google. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o serviço VPN móvel, incluindo como ele funciona e como ligá-lo em seu telefone. Ele funciona tanto em aparelhos Android como iOS, se você assinar o Google One.

O que é VPN pelo Google One?

OVPN by Google One é um serviço VPN móvel. É acessível através do aplicativo Google One no Android ou iOS.

É uma camada extra de proteção que lhe permite criptografar sua atividade online - não importa o aplicativo ou navegador que você esteja usando. Você pode navegar, transmitir e baixar conteúdo com uma conexão segura e privada e não terá que se preocupar com hackers em redes não seguras (como Wi-Fi público) que interceptam suas informações confidenciais. Google disse que a VPN do Google One é "apoiada por sua "melhor arquitetura de rede da classe" e publicou muitas informações detalhando como seu serviço VPN funciona e pode garantir que você possa sempre ter uma conexão rápida e segura com a Internet através de seus aplicativos e serviços.

Como funciona o serviço de VPN do Google One?

Na verdade, o Google publicou um whitepaper inteiro da Google One detalhando as especificidades de como seu serviço de VPN funciona. Recomendamos a leitura deste documento se você quiser o "nitty gritty".

Mas a versão TL;DR é: Em seu dispositivo, quando você usa seu navegador e aplicativos, eles podem comunicar suas informações online.

Por exemplo, sua atividade online pode ser acessada por seu provedor de rede, e os sites que você visita podem rastreá-lo com base em seu endereço IP O Google observa que alguns sites e aplicativos usam criptografia desatualizada, fraca ou não usam nenhuma criptografia. Isso significa que, enquanto em trânsito, seus dados não seguros podem ser interceptados ou modificados por hackers, o que, obviamente, lhe abre a porta para riscos de privacidade e segurança.

Mas se você habilitar uma VPN, seus dados online estarão protegidos, pois viajam através de um túnel fortemente criptografado. A VPN da Google One é operada pela Google e mantida através de seus "servidores globais seguros". Novamente, leia o whitepaper do Google para obter detalhes sobre como seus servidores são seguros. Google disse que nunca usará a conexão VPN para rastrear, registrar, ou vender sua atividade de navegação. A empresa promete que seus sistemas têm "segurança avançada incorporada" que garante que ninguém usa a VPN para vincular sua atividade online à sua identidade. O Google tornou suas bibliotecas clientes abertas e observou que seus sistemas end-to-end foram auditados de forma independente.

De qualquer forma, para permitir que os websites mostrem o conteúdo certo para sua região, a VPN do Google One lhe atribuirá um endereço IP baseado em seu país atual. Mas os websites não podem usar este endereço IP para determinar sua localização precisa.

Você precisa de uma assinatura do Google One para usar sua VPN?

Sim, embora o Google tenha anunciado recentemente que sua VPN será gratuita para todos os usuários Pixel 7 e Pixel 7 Pro no final deste ano. Atualmente, a VPN está disponível para aqueles que assinam o plano 2TB (ou superior) do Google One em países selecionados. O plano 2TB é de US$ 9,99 por mês nos EUA. Para saber mais sobre o Google One, o que é e quanto custa, veja nosso guia separado.

Como ligar a VPN pelo Google One

Ao ligar a VPN pelo Google One, o aplicativo do Google One recebe um toque.

Abra o aplicativo do Google One em seu dispositivo Android ou iOS. Certifique-se de estar logado em sua conta Google. Na parte inferior do aplicativo Google One, toque em Benefícios. Encontre o benefício VPN e toque em Ver Detalhes. Ative o VPN Enable.

Para segurança extra, você pode configurar seu telefone para usar a Internet somente quando a VPN estiver ligada. Se sua VPN estiver desconectada, o acesso à Internet será bloqueado até que a VPN se reconecte.

Abra o aplicativo Google One. Na parte inferior, toque em Benefícios. Encontre o benefício da VPN e toque em Ver detalhes. Toque em Gerenciar Configurações VPN. Ligue a Internet em bloco se a VPN se desconectar. Se seu dispositivo for reiniciado, a VPN tentará reconectar-se automaticamente.

Antes de reconectar-se, sua conexão com a Internet não está bloqueada ou protegida.

Uma vez reconectada a VPN, você verá uma chave na parte superior de sua tela.

Você pode desativar esta configuração a qualquer momento em suas configurações VPN.

Precisa de mais ajuda? Veja a página de suporte do Google para VPN pelo Google One.

Como adicionar a VPN do Google One às suas configurações rápidas

Você pode adicionar VPN pelo Google às configurações rápidas do seu dispositivo Android para um acesso ainda mais fácil.

Do topo de sua tela, deslize para baixo duas vezes. Na parte inferior esquerda, toque em Editar. Toque e segure a opção VPN pelo Google One. Em seguida, arraste a configuração para onde você quiser Para adicionar uma configuração, arraste-a para cima a partir de "Segurar e arrastar para adicionar tiles".

Para remover uma configuração, arraste-a para baixo até "Drag here to remove".

Quais dispositivos podem usar a VPN do Google One?

A VPN do Google One está disponível no aplicativo Google One para dispositivos Android e iOS.

Onde está disponível a VPN do Google One?

A VPN do Google One está disponível em países/regiões selecionadas: Áustria, Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, México, Holanda, Noruega, Coréia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Reino Unido, e EUA. Se você tiver a VPN do Google One ativada e seu país ou região de origem for suportado, o serviço VPN ainda funcionará quando você viajar internacionalmente.

