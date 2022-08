Como baixar o navegador web Google Chrome em seu Mac

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Para muitos, o Google Chrome é o único navegador da web que vale a pena usar. Se você está querendo ver o porquê de todo esse barulho, você ficará feliz em saber que baixar e instalar em seu Mac é incrivelmente fácil e rápido de se fazer. Neste guia, nós o acompanhamos através dos passos para que você possa finalmente abandonar o Safari ou Mozilla ou o que quer que seja para o Chrome.

Se você usar o Chrome em seu telefone Android ou tablet ou iPhone ou iPad, talvez você queira considerar a possibilidade de usá-lo também em seu laptop ou Mac. Ele sincronizará perfeitamente seus marcadores, senhas, preferências e abas abertas em todos os seus dispositivos. Você pode literalmente pegar de onde parou, o que significa que você pode começar a navegar em seu iPhone e depois passar para seu Mac e acessar suas abas abertas. Além disso, muitos testes de benchmarking têm mostrado que o Chrome é o navegador mais rápido disponível. Há poucos motivos para não usá-lo. A menos, é claro, que você tenha um problema com o Google e suas práticas de coleta de dados. Mas isso é outro artigo.

-

O navegador Chrome do Google não vem pré-instalado em um Mac. Você terá que baixá-lo, o que significa que você terá que abrir outro navegador para ir ao site do Google para obtê-lo. Irónico, certo?

Abra o Safari ou outro navegador web no seu Mac. Navegue para google.com/chrome. Clique em Download Chrome. Se o download não foi iniciado, clique em Download Chrome no canto da tela. Clique em Aceitar e instalar e aguarde que o download termine. Assim que o Chrome terminar o download, a pasta de download do seu Mac irá saltar na doca. Vá até o download e clique duas vezes no arquivo chamado googlechome.dmg. Isto abrirá uma imagem de disco. Na janela pop-up, arraste o ícone do Google Chrome para a pasta Application Folder . É isso aí! O Chrome está agora instalado em seu Mac.

A primeira vez que você abrir o Chrome, seu Mac irá perguntar se você deseja abrir o aplicativo. Clique em Abrir e certifique-se de fazer login em sua conta do Google. Quando solicitado, faça do Chrome o seu navegador padrão.

O Google tem uma página de suporte que detalha como instalar o Chrome: Faça o download e instale o Google Chrome.

O Google Chrome é um dos navegadores mais populares do mundo e, no entanto, como o usamos com tanta freqüência, muitas vezes esquecemos o que ele pode fazer. O Chrome permitirá que você navegue pelas páginas, obviamente, mas também está carregado de hacks ocultos que podem essencialmente agilizar sua experiência de navegação na internet e a vida digital. Desde simples truques que lhe permitem enviar e-mails do omnibar (o nome Chrome para a barra de endereços) até extensões que você deixa salvar imagens para o Pinterest sem nunca ter que ir ao Pinterest.com, o Chrome tem tudo o que você poderia precisar ou querer. Basta verificar o guia do Pocket-lint: Dicas e truques do Google Chrome: Domine seu navegador de mesa.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Escrito por Maggie Tillman.