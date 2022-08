Como limpar o cache e os cookies do seu navegador

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você tiver um problema com seu navegador, então limpar seu cache pode ser uma maneira rápida e fácil de consertá-lo, com alguns pequenos inconvenientes.

Você pode limpar seu cache em todos os navegadores, seja em uma máquina desktop, Mac ou laptop ou até mesmo em seu telefone. Esta lógica se aplica ao Chrome, Edge, Firefox e muito mais.

No guia a seguir, explicaremos como limpar seu cache e remover os cookies para aliviar quaisquer problemas que você possa estar tendo.

Quando você visita um website, seu navegador salvará automaticamente certas informações. Se você visitar um site regularmente, isto pode ser útil, pois este cache pode ajudar o site a carregar rapidamente e lhe proporcionar uma melhor experiência de usuário. Imagens, vídeos e certas partes de um site podem ser armazenados em cache para ajudar na velocidade de carregamento.

Ao mesmo tempo, os cookies salvam seus dados particulares de usuário, o que pode ser útil se você estiver usando um site que permite que você faça o login em uma conta. Os cookies também são usados para ajudar a mostrar anúncios relevantes e adaptar sua experiência no site em que você está e através da web.

Se você limpar seu cache e excluir seus cookies, esta informação será excluída e isto pode ter efeitos de repercussão. Sites que você visitou anteriormente podem agora carregar mais lentamente e você também precisará reinserir informações de login mesmo em sites que antes se lembravam de você.

Como alternativa para limpar seu cache, se você está tendo problemas com uma página específica que está navegando, então há uma coisa muito mais fácil de se tentar primeiro.

Isto está essencialmente forçando uma atualização difícil da página que você está olhando. Você já sabe que pode recarregar a página que está navegando clicando no botão recarregar na barra do navegador. No entanto, isto provavelmente não resolverá seu problema. Portanto, o que você precisa é de uma atualização difícil. Isto refresca completamente a página em que você está, incluindo a limpeza do cache para aquela página em particular.

Isto não é para todo o site, então só ajudará com uma página e não com um site inteiro se houver um problema maior, mas na maioria dos casos funciona perfeitamente.

Há várias maneiras de se fazer isso:

No Windows - se você estiver usando uma máquina Windows, pressione CTRL e clique no botão recarregar ou pressione CTRL+F5 ao mesmo tempo. Se isso não funcionar, pressione CTRL+SHIFT+R.

No Mac - ao usar Safari em um Mac clique SHIFT e o botão de recarga ou para outros navegadores pressione CMD+SHIFT+R

Se você estiver usando o Chrome é realmente fácil limpar o cache do seu navegador em segundos. A maneira mais rápida de fazer isso é clicando em CTRL+SHIFT+DEL ao mesmo tempo. Isto o levará diretamente às configurações que você precisa para apagar seu cache e cookies.

Caso contrário, você pode acessar as configurações de cache a partir do menu Chrome:

Clique no ícone dos três pontos do menu na parte superior direita da tela Procure a opção marcada como "mais ferramentas". Abra isso e clique em "limpar dados de navegação". Então você tem acesso às ferramentas necessárias para limpar o cache

A partir destas configurações, você pode limpar várias coisas em um intervalo de tempo específico. O tempo padrão é de 24 horas, mas você também pode selecionar limpar os últimos sete dias ou quatro semanas do histórico de navegação ou todo o tempo. Você também pode optar apenas por limpar seu histórico de navegação ou apenas os cookies ou apenas as imagens e arquivos em cache ou todos os anteriores.

Se você precisar limpar de forma mais agressiva, então clique na aba avançada para apagar outras coisas como dados do formulário de preenchimento automático, configurações do site e muito mais.

Vale notar que se você usar sua conta para sincronizar dados em vários navegadores e máquinas, este processo também os excluirá. Portanto, você precisará sair de sua conta no Chrome primeiro antes de fazer isso.

Limpar seu cache no Firefox é bastante semelhante a fazer isso com o cromo. A opção de limpar seu cache está nas configurações do navegador.

Para acessar estas configurações:

Primeiro clique no menu hambúrguer do navegador e clique nas configurações Procure por "Privacidade e Segurança" no menu do lado esquerdo Em seguida, procure a seção marcada com "cookies e dados do site". Clique em "limpar dados" e selecione o que você deseja limpar Clique em "Limpar".

Você também pode configurar o Firefox para apagar automaticamente seu cache toda vez que o fechar. As configurações para isso estão em "privacidade e segurança" e depois em "histórico". Selecione isso e você não terá nenhum histórico salvo.

Limpar seu cache em Edge é um pouco diferente, pois ele está enterrado um pouco atrás de outras configurações. Para encontrá-lo:

Clique no botão de menu de três pontos no canto superior direito Clique em "história". Depois clique no menu de três pontos na nova janela do histórico Depois clique em "limpar dados de navegação". Você então tem a opção de limpar várias coisas

Como no Chrome, este navegador lhe dá a possibilidade de escolher diferentes períodos de tempo, incluindo a última hora, últimas 24 horas, últimos sete dias, últimas quatro semanas e todo o tempo.

Você pode então escolher limpar seu cache, cookies, histórico de navegação, senhas e muito mais. Selecione o que deseja apagar e depois clique em "limpar agora".

