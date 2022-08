Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google continua a se encontrar em seu aplicativo tudo-em-um de videochamada, trazendo mais recursos do agora extinto Duo para seu único aplicativo de reunião.

A manchete desta vez é compartilhamento ao vivo, um novo recurso que permite aos participantes de uma videochamada participar de atividades ao vivo ali mesmo através do Google Meet - uma nova opção suave.

Isto pode significar assistir vídeos juntos no YouTube, adicionar a uma playlist no Spotify ou até mesmo jogar um jogo como o Uno, de acordo com o post do blog do Google na atualização.

Esse é um pequeno recurso divertido que poderia ser ótimo para qualquer pessoa que ainda se agarre a ligações familiares regulares, por exemplo.

Outros recursos mais tradicionais como o agendamento e a participação em reuniões também foram para o Duo (pouco antes do fechamento), pois basicamente se transforma completamente em Meet.

Enquanto o Google vem lançando suas atualizações no Duo e Meet nas últimas semanas, agora está começando a fundi-las mais completamente.

Isso significa que se você tiver o Duo em seu telefone, você provavelmente notará em breve que seu ícone e nome mudarão para Meet - o Google diz que isso deve acontecer este mês em telefones e tablets, com outros dispositivos a seguir.

É uma transição bastante gradual, mas em breve o Duo desaparecerá completamente.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Britta O'Boyle.