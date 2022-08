Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - No mês passado, o Google anunciou a fusão do Meet and Duo. Especificamente, ele prometeu trazer as características do Meet para o aplicativo Duo. Esse processo está agora em andamento e ao vivo para muitos usuários. Infelizmente, o Google não está deixando esta transição clara, porque não está se livrando de nenhum dos dois aplicativos. O Duo foi rebatizado como Meet e oferecerá recursos de ambos os aplicativos, enquanto o Meet permanecerá Meet. O Pocket-lint quebrou tudo o que você precisa saber.

O Google está tentando racionalizar sua abordagem aos aplicativos de comunicação. A empresa baseada na Mountain View está combinando suas principais ferramentas de chamadas de vídeo, Google Duo e Google Meet, em uma única plataforma.

Seguindo em frente, só haverá o Google Meet. Bem, mais ou menos. O Google já adicionou recursos essenciais do Meet ao aplicativo Duo e renomeou-o como o aplicativo "Meet". Mas o antigo aplicativo Meet do Google não vai embora por enquanto. Ele está sendo rebatizado como "Google Meet (original)" e permanecerá disponível nas lojas de aplicativos até ser oficialmente depreciado mais tarde. O Google disse que o duo.google.com será redirecionado para meet.google.com/calling nos próximos meses, também.

Julho de 2022: o Google lançou uma atualização do Duo que adicionou recursos do Google Meet.

o Google lançou uma atualização do Duo que adicionou recursos do Google Meet. Agosto de 2022: o Google lançou uma atualização no iOS e Android que mudou o logotipo do Duo para o ícone Meet.

o Google lançou uma atualização no iOS e Android que mudou o logotipo do Duo para o ícone Meet. Setembro de 2022: Qualquer pessoa que baixar o novo aplicativo Meet receberá o novo aplicativo combinado Meet/Duo.

Qualquer pessoa que baixar o novo aplicativo Meet receberá o novo aplicativo combinado Meet/Duo. Mais tarde em 2022: Duo.google.com será redirecionado para meet.google.com/calling.

O aplicativo combinado permitirá que você conduza chamadas em grupo e individuais, assim como realizar reuniões. Ele usa endereços e números de telefone do Gmail para permitir que você converse com os contatos.

O Google espera que a marca "Google Meet" se torne sua solução de chamadas - livre de quaisquer problemas que possam afetar outras ferramentas de bate-papo disponíveis. Muitas pessoas elogiaram o aplicativo Duo original, lançado em 2016, porque ele permitiria que você ligasse diretamente para alguém - incluindo seu número de telefone - sem ter que enviar links ou fazer com que você toque no botão Meet em um convite do calendário do Google. Foi muito parecido com o FaceTime, na verdade. Agora, todos aqueles recursos que você conhecia e amava estão disponíveis no novo aplicativo Meet, juntamente com os antigos recursos Meet que você pode ter apreciado. Nada está sendo cortado - exceto o antigo aplicativo Meet (original), é claro, que será aposentado.

Se você fosse um usuário existente do Google Duo ou um usuário do aplicativo original do Google Meet, seu histórico, contatos e mensagens não desaparecerão na mudança. O Google prometeu integrar "cuidadosamente" as plataformas. Na verdade, se você já tiver o Duo instalado, não terá que fazer nada. Ele se tornará apenas o novo aplicativo Meet. Fácil de usar.

Se você for um usuário do antigo aplicativo Meet (original), você não terá que fazer nada. Só lhe faltarão todos os novos recursos do Duo.

O Google pode eventualmente acabar com o suporte ao aplicativo também. O Google disse que informará os usuários Meet originais quando eles "devem migrar para a nova experiência do aplicativo", mas não é específico sobre quando isso vai acontecer.

No momento, não afeta. Tenha em mente que, em março de 2022, o Google anunciou que encerraria o Hangouts em favor do Google Chat. Tornou-se a aplicação padrão do Google Chat, o que significa que os usuários foram redirecionados para o Chat quando tentaram visitar os Hangouts no Gmail na web ou tentaram usar as antigas aplicações móveis Hangouts. O Google também acabou com o suporte de terceiros ao Google Talk / GChat no mês passado.

Desculpe. Esta mudança é o último passo na estratégia de mensagens em constante evolução do Google, que geralmente fica com mais problemas de cabeça quanto mais você lê sobre isso. Verifique o centro de suporte do Google Meet se você precisar de mais ajuda.

Escrito por Maggie Tillman.