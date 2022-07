Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - É uma temporada de atualizações para o Google Maps, com muitos recursos novos chegando ao serviço, incluindo a nova e elegante Vista Imersiva 3D que permite que você confira detalhadamente os fly-bys dos famosos pontos de referência.

Uma das novidades bem-vindas, porém, está muito mais focada na funcionalidade e pode ser uma bênção para aqueles preocupados com sua segurança enquanto navegam por áreas desconhecidas (ou bem conhecidas).

Um novo sistema de notificação está sendo adicionado ao recurso de localização compartilhada, que lhe permitirá enviar um prodígio às pessoas quando você chegar a um ponto escolhido no Google Maps - ou, de fato, deixá-lo ser instigado quando um amigo ou ente querido fizer o mesmo.

Isto pode ser ideal se você estiver organizando um encontro em um local para que você possa ver quando as pessoas estão chegando, mas também tem benefícios de segurança mais óbvios. O exemplo que o Google fornece em seu post no blog sobre os recursos menciona, por exemplo, o check in de alguém fazendo uma caminhada solo.

Para garantir que o recurso não seja abusado para rastrear locais, a pessoa cuja localização está sendo compartilhada será lembrada repetidamente de que isto está acontecendo e poderá desligá-lo facilmente, e você também pode bloquear as pessoas de enviar suas próprias notificações de localização se elas não forem relevantes ou de interesse para você.

Há outra mudança bem-vinda chegando ao Maps de acordo com aquele post no blog, também, na forma de informações muito mais detalhadas sobre as rotas de ciclismo para que você possa revisar antes de partir.

Estas detalharão a quantidade de tráfego que você pode esperar encontrar, informações de elevação, e uma lista passo a passo das curvas necessárias.

Enquanto o ciclismo está crescendo ao redor do mundo, as direções do Google Maps ainda são às vezes bastante imperfeitas, pelo menos em Londres, por isso é ótimo ver que mais trabalho está sendo feito nesta parte de suas características de navegação.

Escrito por Max Freeman-Mills.