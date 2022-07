Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google anunciou novas funcionalidades chegando ao Chromebooks, incluindo um editor de vídeo e um cineasta para o Google Photos.

A atualização estará disponível pela primeira vez para os usuários do Chromebook neste outono, disse o Google em um post de blog. Se você possui um Chromebook, você poderá criar um "filme de ponta a ponta composto de vários videoclipes, fotos, um cartão de visita e música". Você pode sugerir temas para o aplicativo Google Photos, bem como fotos e vídeos específicos para que ele possa gerar um filme para você. Ou você pode ir pela rota da tela em branco, selecionando e organizando o conteúdo como quiser, completando com a capacidade de "cortar videoclipes, ou editá-los para ajustar o brilho, contraste e muito mais".

O novo aplicativo Google Photos também incluirá o que o Google está chamando de filtros de Tom Real. Estes foram criados para "funcionar bem em todos os tons de pele".

O Google disse que você poderá alternar entre a edição na Galeria de Chromebooks, os aplicativos de Arquivos e o próprio aplicativo Google Photos, para que você possa abrir um vídeo no aplicativo da Galeria e movê-lo diretamente para o Google Photos para edição sem problemas.

Esta funcionalidade chegará no final deste ano como parte de uma atualização do sistema operacional Chrome. O Google ainda não está anunciando se estes recursos de edição de vídeo chegarão aos aplicativos móveis Google Photos para iOS e Android, mas o Google em geral a maioria dos novos recursos do aplicativo fazem seu caminho através de todas as plataformas. Suspeitamos que os usuários do Chromebook estão simplesmente em primeiro lugar, com outros dispositivos a seguir.

Para saber mais sobre o Google Photos e como ele funciona, incluindo dicas e truques, veja o guia detalhado do Pocket-lint.

Escrito por Maggie Tillman.