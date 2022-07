Google Maps 3D Immersive View para alguns pontos de referência

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google começou a implantar o prometido recurso Immersive View em seu aplicativo Mapas para Android e iOS, dando a você um voo em 3D de alguns dos pontos de referência em algumas das principais cidades.

Anunciado pela primeira vez durante a E/S do Google em maio, o modo se tornará mais completo com o tempo. Entretanto, para lhe dar um vislumbre do que ele oferecerá, você pode ver um vídeo clipe renderizado ao procurar por cerca de 100 pontos de referência em Londres, Nova Iorque, Barcelona, São Francisco e Tóquio.

Ele acabará se expandindo para oferecer vistas de restaurantes e outros locais populares, a fim de lhe dar uma melhor compreensão de uma região antes de viajar.

Procuramos a "Torre de Londres" e o "Big Ben", por exemplo, e fomos tratados com clipes de Immersive View de ambos (bem, Torre Elizabeth no caso do último, já que Big Ben é na verdade o nome do sino dentro).

Outros que você pode conferir incluem Alcatraz e o Empire State Building.

As imagens voadoras doGoogle nem sempre são totalmente precisas - vimos algumas partes trêmulas e trémulas do Palácio de Westminster - mas considerando que foram geradas automaticamente usando o Street View e imagens de satélite, é bastante impressionante mesmo assim.

Você pode conferir por si mesmo inserindo um nome de referência na barra de busca do Google Maps e tocando no vídeo que aparece à frente das fotos na parte inferior da tela.

Escrito por Rik Henderson.