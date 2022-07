Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google Maps poderá em breve introduzir um novo recurso que levará em conta seu tipo de veículo ao escolher uma rota - especificamente ao buscar a opção mais eficiente em termos de combustível.

Um modo ecológico tem sido oferecido nos EUA desde o final de 2021, o que dá ao motorista a melhor rota para economizar gás (gasolina) ou diesel. No entanto, uma desmontagem da última atualização beta por 9to5Google revelou que uma futura versão do Google Maps também considerará seu tipo de motor.

"Novo! Obtenha rotas eficientes no consumo de combustível adaptadas ao tipo de motor do seu veículo. Economize mais combustível escolhendo seu tipo de motor", diz dentro do APK.

"Esta informação ajuda o Mapas a encontrar a rota que lhe poupará mais combustível ou energia".

Parece que você será capaz de selecionar entre opções de motor a gás, diesel, elétrico e híbrido. Uma rota encontrada será então parcialmente baseada nessas informações, com o objetivo de economizar combustível ou faixa de bateria.

Isto pode ser vital hoje em dia, já que os preços do combustível disparam e a infra-estrutura de carregamento ainda está se desenvolvendo.

Ainda não há indicação de quando o novo recurso poderá ser adicionado ao lançamento completo do Google Maps, embora o 9to5Google sugira que provavelmente serão "semanas", em vez de meses.

Escrito por Rik Henderson.