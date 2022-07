Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você quis mudar do iPhone para o Android, mas realmente não quer perder suas mensagens, contatos e dados, nós o recebemos. E o Google também.

Recentemente, assim como o aplicativo da Apple que permite mudar coisas do Android para o iPhone, o Google lançou seu aplicativo 'Switch to Android' na App Store. E - graças a uma recente atualização da Play Store - agora você pode realmente usá-lo.

Ele permite que você transfira dados sem fio e nós vamos mostrar como usá-lo; você pode seguir o vídeo abaixo ou ler para o guia escrito.

Diremos, no entanto: o método sem fio não é tão bom quanto o método com fio de sempre. Ele só permite contatos, eventos do calendário, fotos e vídeo no momento. O método com fio permitirá que você leve aplicativos, mensagens e muito mais dados também, por isso incluímos o guia para o método com fio abaixo.

Seu primeiro passo para o novo método sem fio é óbvio. Você precisa fazer o download do aplicativo 'Switch to Android' no seu iPhone. Neste momento, ele não aparece na verdade em busca quando você vai para a App Store e procura por ele. No entanto, você pode obtê-lo aqui mesmo.

Abra esse aplicativo e permita que ele tenha as permissões necessárias para funcionar e depois toque em "aceitar os termos de serviço" e clique em "Iniciar". Agora você verá uma tela com um visor de câmera para digitalizar um código QR. Deixe seu iPhone lá por enquanto.

Este serviço foi projetado para pessoas que querem mudar para um telefone novinho em folha. Não há nenhum aplicativo a ser instalado no telefone Android, em vez disso, ele faz parte do processo de configuração inicial. Além disso, seu novo telefone tem que estar rodando Android 12 ou posterior, assim como a última versão dos serviços Play do Google. Você logo descobrirá se você pode ou não fazê-lo, ao iniciar o processo de configuração do seu novo telefone.

Ligue o novo telefone Android

Iniciar o processo de configuração - conexão com Wi-Fi (isto é importante)

Na tela 'Copiar aplicativos e dados', toque em 'próximo'.

Na tela 'Use seu antigo dispositivo', toque novamente em 'próximo'.

Na tela 'Encontre o cabo do seu antigo dispositivo', toque em 'sem cabo'.

Toque em 'Copiar de outra forma' na janela pop-up

Selecione 'Mudança do iPhone ou iPad' na próxima tela

Se você não vir nada disso no processo de configuração do seu novo telefone, você não poderá usar o aplicativo 'Switch to Android', então você deve seguir o método antigo de usar o Google Drive. A configuração irá guiá-lo através deste processo.

Se você vir a opção de transferência com um cabo, mas nenhuma opção de transferência sem fio, você tem um par de opções. Você pode rolar até nosso guia de transferência com fio abaixo (que é muito melhor de qualquer forma), ou pular o resto do processo de configuração no telefone e verificar se há atualizações de software e sistema no telefone para a última atualização do Play Services.

Uma vez feito isso, você precisaria reiniciar o telefone na fábrica e iniciar este processo novamente desde o início. Recomendamos não perder seu tempo fazendo isso e, em vez disso, optar pela transferência com fio.

Assumindo que agora você chegou à página de transferência sem fio na configuração de seu telefone Android, agora você pode começar a copiar seus dados transversalmente.

Clique em 'Permitir' na tela 'Local necessário para copiar sem fio'.

Pressione "Próximo" na tela de login da conta Google

Acesse sua conta Google

Na próxima tela você deve ver um código QR

Digitalize o código QR em seu iPhone usando o aplicativo Switch to Android

Toque em 'Join' para se conectar sem fio ao Wi-Fi do telefone Android

Se esta etapa falhar no início, continue tentando. Tivemos algumas tentativas de conexão para começar.

Você receberá um pop-up dizendo que precisa de permissão para se conectar a dispositivos em sua rede local, toque em 'Ok'. Então o aplicativo precisa acessar seus dados, então pressione 'Continuar', e então permita o acesso a seus contatos, calendários e fotos. Em seguida, ele mostrará um logotipo giratório e dirá que está se preparando para copiar.

A próxima etapa é selecionar quais arquivos e dados você deseja transferir. E é aqui que você vê as limitações do serviço sem fio. Ele só oferece a possibilidade de transferir contatos, eventos do calendário, fotos e vídeos. Se você seguir a rota por cabo e conectá-los com um cabo, você obtém muito mais, incluindo aplicativos antigos.

Se estes quatro são os únicos dados que você precisa, pressione continuar e aguarde que a transferência seja concluída. Enquanto faz isso, você pode continuar a configurar o telefone Android enquanto ele puxa os dados para o fundo. Então você chegará à "Cópia de sua tela de dados". E é isso. Basta esperar até que os dados sejam transferidos.

Para este método, você não precisa ter o aplicativo 'Switch to Android' de forma alguma. Você só precisa do seu iPhone, de um cabo Lightning para USB-C e do telefone Android para o qual você deseja transferir dados. Vamos dizer isto como uma dica para começar: certifique-se de que ambos os telefones estejam totalmente carregados, caso contrário, seu iPhone poderá começar a sugar o suco da bateria do novo telefone Android. E isso pode levar algum tempo.

Como a versão sem fio, você passa pelo processo de configuração do novo telefone até chegar à tela que pergunta se você quer copiar os dados do telefone antigo.

Quando você vir a tela que diz "Use seu dispositivo antigo", pressione "next".

Pegue o relâmpago para o cabo USB-C, aperte o "próximo".

Continue batendo em seguida, e siga as instruções

Conecte a extremidade do relâmpago em seu iPhone quando receber instruções para

Conecte a extremidade USB-C ao novo telefone Android quando receber instruções para

Em seu iPhone você receberá um pop-up pedindo que você confie no novo dispositivo. Clique na opção de confiança e, em seguida, digite seu PIN ou senha. A partir deste ponto, é bastante direto. Mantendo ambos os telefones conectados, passe pelo resto do processo de configuração no telefone Android.

Acesse sua conta Google

Continue através das etapas até ver a tela que diz que está se preparando para copiar (isso pode demorar um pouco)

Selecione tudo que você quer copiar, depois pressione 'continuar'.

Iniciar o processo de cópia, e esperar

Isto é praticamente tudo. Levará algum tempo se você tiver muitos dados para transferir, mas deve copiar tudo para você.

