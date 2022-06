Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google anunciou que está atualizando o Google Meet na web com um novo modo "picture-in-picture". Este é um importante recurso multitarefa que lhe permitirá ver o que está acontecendo durante uma videochamada do Google Meet enquanto ainda é capaz de realizar outros trabalhos em seu computador. Veja como o recurso funciona.

O Google só está oferecendo o modo "picture-in-picture" para o Google Meet na web.

Em outras palavras, ele só está disponível para você se você estiver em uma chamada de vídeo Meet usando o meet.google.com no navegador Chrome. Se assim for, quando você entrar no modo "picture-in-picture", você poderá ver até quatro placas de vídeo de plataformas de reunião em uma janela flutuante em cima de outras aplicações. Em uma rápida demonstração, o Google mostrou como você pode colocar sua chamada de vídeo Meet no canto inferior direito de sua tela e continuar fazendo outras tarefas, inclusive no navegador Chrome, tais como enviar um e-mail.

Comece ou participe de uma chamada de vídeo baseada na web do Google Meet a partir do navegador Chrome. Na parte inferior da guia Meet, clique em Mais opções (três pontos). Em seguida, selecione Abrir imagem-em-imagem.

É isso aí!

A revista Toyota bZ4X, Summer Games Fest, e o futuro da IA nas casas de repouso - Pocket-lint podcast ep. 158 Por Rik Henderson · 18 Junho 2022

Não há controles de administração disponíveis para o novo recurso.

O lançamento começou em 16 de junho de 2022 e espera-se que leve algumas semanas para ser concluído.

O novo recurso está disponível para:

Todos os clientes do Google Workspace

Todos os clientes legados da Suíte G Basic e Business

Todos os usuários com contas pessoais no Google

Visite o Centro de Ajuda do Google para saber mais sobre multi-tarefas com picture-in-picture e mudar seu layout no Google Meet.

Escrito por Maggie Tillman.