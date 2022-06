Google Maps lançando o Índice de Qualidade do Ar, aqui está como verificá-lo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google está lançando uma nova camada do Índice de Qualidade do Ar para o Google Maps no iPhone e Android, permitindo que você verifique a poluição do ar em todos os Estados Unidos a qualquer momento.

Isso significa que se você estiver planejando uma viagem e for sensível ao pólen ou outros alergênios/poluentes no ar, você pode verificar os níveis antes de partir. Se uma cidade estiver com poluição ou com uma qualidade do ar realmente ruim, você poderá vê-la.

Da mesma forma, há também uma camada de fogo selvagem sendo adicionada ao Mapas nos EUA, permitindo que você veja como estes têm impactado o ar nas áreas afetadas e as evite. Os dados são fornecidos pela EPA, PurpleAir e outras "agências governamentais confiáveis".

Quando você abre o Google Maps no iPhone ou Android, encontre um local que você queira verificar nos EUA. Agora toque no ícone de camadas no canto superior que parece dois quadrados empilhados um em cima do outro.

Agora você verá aparecer um menu pop-up com a capacidade habitual de selecionar tipos de mapas e detalhes. Em 'Detalhes do mapa', toque em 'Qualidade do ar' e/ou 'Incêndios'. Uma vez selecionado, você verá uma pontuação codificada por cores. Quanto mais baixo, melhor com qualquer coisa abaixo de 50, na zona verde, considerada 'boa'.

Este novo recurso não está apenas no aplicativo Google Maps, você pode encontrar as informações simplesmente pesquisando no Google. Procure por 'Qualidade do ar perto de mim' ou 'Qualidade do ar em [nome do local nos EUA] e você verá as mesmas informações detalhadas.

Neste momento, a camada do Índice de Qualidade do Ar está disponível apenas para locais nos Estados Unidos. O recurso não foi implantado em nenhum outro país neste momento. Entretanto, qualquer pessoa de qualquer lugar pode verificá-lo no aplicativo, mas só verá os dados aparecerem para os EUA.

Melhores ofertas do Primeiro Dia da Amazônia dos EUA em 2021: Selecione as ofertas ainda ao vivo Por Maggie Tillman · 9 Junho 2022

O Google lançou o recurso no aplicativo Google Maps para Android e iPhone, portanto, se você o tiver instalado, e estiver nos EUA (ou viajando para os EUA), você pode verificá-lo no aplicativo. Você também pode usar o aplicativo Google ou o Google Search em seu navegador para procurar especificamente por 'Qualidade do Ar em [nome do local]'.

Escrito por Cam Bunton.