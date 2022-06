Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google finalmente trouxe o aplicativo Google TV para os dispositivos iOS.

O aplicativo de entretenimento, que coleta recomendações de conteúdo de serviços de streaming e permite criar facilmente uma lista de observação universal, substituirá o anterior aplicativo Google Play Movies e TV na Apple App Store. Em outras palavras, se você já tem o Google Play Movies e TV instalado, você deve obter a experiência do Google TV até o final de 1º de junho de 2022.

Alguns dos principais serviços de streaming não suportam a capacidade do Google TV de agregar e dar suporte às recomendações do Google, incluindo o Netflix. Mas o aplicativo Google TV para dispositivos iOS ainda permitirá que você avalie o que você já viu anteriormente, e você pode usar o aplicativo como um controle remoto para Android TV ou Chromecast com dispositivos Google TV. Ele também conterá sua biblioteca de aluguéis e compras do Google, que você pode acessar na guia "Suas coisas". Google sid a aba "highlights" é um feed diário personalizado de notícias, críticas e entretenimento.

Tenha em mente que o Google adicionou recentemente perfis individuais de usuários à experiência da Google TV. Ele também pode ter características de aptidão física para sua plataforma de TV.

O aplicativo Google TV também é ao vivo para usuários de telefones Android. O aplicativo Google Play Movies e TV foi atualizado em 30 de setembro de 2020 e rebatizado como o aplicativo Google TV. Ele também permite que você navegue por algo para assistir, comprar ou alugar filmes e programas de TV, e gerenciar sua Lista de Relógios.

Para saber mais sobre o Google TV e como ele funciona, veja o guia do Pocket-lint aqui.

Escrito por Maggie Tillman.