Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Finalmente, o Google está simplificando sua abordagem aos aplicativos de comunicação. Especificamente, a empresa baseada na Mountain View está combinando duas ferramentas de videochamada, Duo e Meet, em uma plataforma.

Seguindo em frente, só haverá o Google Meet. O Google disse que planeja adicionar recursos Meet ao aplicativo Duo e depois aposentar o aplicativo Meet. Parece que a Google espera que a marca "Google Meet" se torne sua solução de chamadas - livre de quaisquer problemas que possam afetar outras ferramentas de chat disponíveis. Ele usará endereços e números de telefone do Gmail para permitir que você converse com os contatos.

Google

O aplicativo Duo, que o Google lançou em 2016, permite que você ligue para alguém diretamente - inclusive com seu número de telefone - sem ter que enviar links ou tocar no botão Meet em um convite do Google Calendar. É muito parecido com o FaceTime. O Google disse que o aplicativo Duo será renomeado para Google Meet no final deste ano. O aplicativo Meet existente se tornará Meet Original e então depreciado.

Se você for um usuário Duo ou Meet, seu histórico, contatos e mensagens não irão desaparecer na mudança. O Google promete integrar "cuidadosamente" as plataformas.

Para saber mais sobre o Google Meet e como ele funciona a partir de agora, veja o guia do Pocket-lint aqui na plataforma de comunicação.

Escrito por Maggie Tillman.