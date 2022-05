Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando o Google lançou o Pixel 6, ele também lançou uma nova funcionalidade de câmera chamada Real Tone. A idéia era oferecer um resultado mais natural para uma série de tons de pele diferentes.

O Google achava que - muitas vezes - fotos de pessoas com outras cores de pele além do branco, independentemente da escuridão e da sombra, muitas vezes não teriam a aparência que deveriam. Muitas vezes com um aspecto de contraste pesado e lavado, ou com uma tonalidade verde.

Com Real Tone, a idéia é que a pele pareça naturalmente iluminada, e mais próxima de como a pele parece a olho nu. Inicialmente era um recurso exclusivo do Pixel, mas agora o Google lançou o recurso para o Google Photos no Android, iPhone e no desktop.

Há cinco novos filtros de Tonalidade Real chamados Playa, Honey, Isla, Desert e Clay. Veja aqui como usá-los em todos os seus dispositivos:

Apesar de ser uma plataforma do Google, você pode achar que a atualização leva um pouco de tempo para aparecer no seu telefone Android, entretanto, uma vez que você tenha a versão atualizada do Google Photos instalada, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo do Google Photos Escolha o auto-retrato ao qual você deseja aplicar o filtro Toque em 'editar' na barra de ferramentas - parece que três controles deslizantes Passe na barra inferior na próxima tela até ver "Filtros". Selecione 'Filtros' e agora escolha uma das opções de Tom Real: Playa, Querida, Isla, Deserto ou Barro Bater novamente no filtro para ajustar a força Toque em 'ajustar' para afinar quaisquer outras propriedades da imagem

É um processo muito simples de passar se você não estiver satisfeito com a maneira como seu tom de pele resulta da câmera de seu smartphone.

Primeiro certifique-se de ter a versão mais recente do Google Photos instalada em seu iPhone. Vimos o recurso aparecer na versão 5.92, mas se você verificar na App Store para atualizações, você deve vê-lo lá disponível para download.

Abra o aplicativo Google Photos Escolha o auto-retrato ao qual você deseja aplicar o filtro Toque no ícone de edição na barra inferior, parece que três controles deslizantes/escorregadores Escolha 'Filtros' entre as opções na parte inferior da tela Agora escolha entre Playa, Mel, Isla, Deserto ou Barro Toque novamente em seu filtro escolhido para ajustar a força Toque em 'ajustar' para afinar quaisquer outras propriedades da imagem

Isso é o mais simples possível para a edição.

Naturalmente, você pode acessar o Google Photos a partir de seu navegador da web a partir de uma máquina de sistema operacional Windows, Mac, Chrome, apenas acessando o site photos.google.com. A seguir, siga estes passos:

Abra a fotografia ou retrato a que você deseja aplicar o filtro Toque no ícone 'Editar' que parece ser um controle de três controles deslizantes Deve escolher 'Filtros de cor' como padrão na próxima etapa, se não, clique sobre ele na parte superior esquerda da barra lateral Agora escolha um dos filtros alimentados por Tom Real: Playa, Querida, Isla, Deserto ou Barro Ajuste o controle deslizante para aumentar ou diminuir a intensidade do filtro

É claro que, como nos aplicativos móveis, é possível afinar o brilho, o contraste e a saturação tocando o ícone do controle deslizante "ajustes básicos" também no topo.

Escrito por Cam Bunton.