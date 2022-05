A IA do Google pode criar imagens brilhantes usando apenas texto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google desenvolveu uma inteligência artificial capaz de criar imagens com base em textos simples. A imagem, como é conhecida, supera facilmente a concorrência para criar obras de arte realistas com base nas palavras do usuário.

Já vimos tecnologia como esta antes, onde Generative Adversarial Networks e AI como VQ-GAN+CLIP, Latent Diffusion Models e DALL-E 2 podem ser usadas para criar imagens interessantes.

De fato, já usamos IA antes para criar retratos intrigantes de pessoas. Mas Imagen promete um "grau de fotorrealismo sem precedentes e um profundo nível de compreensão da linguagem".

Imagen vem da Equipe Cérebro do Google Research. Essa equipe diz que o Imagen funciona tão bem devido a um avanço no modelo de treinamento pelo qual a escala do modelo de linguagem ajudou a melhorar o desempenho. Ainda é cedo, mas a Imagen poderia representar uma visão interessante do futuro, onde a IA poderia ser usada para criar imagens no lugar do Photoshop.

Embora ainda não esteja disponível ao público, a Imagen tem sido usada para conjurar algumas imagens bastante impressionantes.

Como você verá por estas imagens, a IA do Google é capaz de criar algumas imagens engraçadas com apenas algumas palavras.

Esta foi feita usando a frase:

"Uma foto de um guaxinim usando um capacete de astronauta, olhando para fora da janela à noite".

Esse é um cachorro feliz. Olhando para algumas destas imagens, é difícil acreditar que elas foram criadas pela IA em vez de fotografias reais e uma pitada de Photoshop.

No entanto, esta foi apenas criada a partir do texto - "Um corgi bonitinho vive em uma casa feita de sushi".

A Imagen pode aparentemente criar imagens detalhadas compreendendo as exigências da linguagem e as múltiplas coisas que você pede que ela inclua.

Solicite "Uma foto de um cão Corgi andando de bicicleta em Times Square". Está usando óculos escuros e um chapéu de praia" e é isso que você obtém.

Algumas das imagens criadas pela IA são claramente um toque mais obscuro e abstrato do que outras, mas não menos impressionante quando se consideram as exigências do usuário.

Aqui um dos pesquisadores havia solicitado uma imagem de "Um cérebro a cavalgar um foguetão em direção à lua".

Assim como o abstrato, a Imagen pode produzir fotos realistas e credíveis de objetos e eventos do mundo real.

Aqui foi fielmente criado um pedido de três bolas de vidro salpicadas em água perto de um pôr-do-sol.

Estamos impressionados com a variedade de arte que esta IA pode criar. Não são apenas animais ou retratos de pessoas, mas toda uma gama de coisas.

"Uma escultura transparente de um pato feita de vidro. A escultura está em frente a uma pintura de uma paisagem".

Esta pode parecer mais uma imagem clássica de estoque do que uma foto feita pela IA, mas ainda é um resultado do que foi solicitado.

"Brotos em forma de texto 'Imagen' saindo de um livro de contos de fadas".

Este tem uma verdadeira vibração distópica. Onde a IA criou uma imagem aparentemente mostrando uma galeria de arte inundada sendo vista por robôs.

"Uma galeria de arte exibindo pinturas de Monet. A galeria de arte está inundada. Os robôs estão contornando a galeria de arte usando quadros de pás".

Se você estiver no deserto, então é melhor tentar manter a calma. Este cacto certamente está conseguindo.

"Um pequeno cacto usando um chapéu de palha e óculos de sol de néon no deserto do Saara".

Aqui a IA aparentemente criou uma imagem de um pássaro que parece severamente desapontado que você ousaria olhar para seus macarrões.

Isto é o mais estranho e maravilhoso que as coisas podem conseguir.

"Um pato cromado com um bico dourado discutindo com uma tartaruga enfurecida em uma floresta".

Estes robôs estão aparentemente tendo um momento romântico bebendo vinho em frente à torre Eiffel.

Adoramos que, com a instrução de mostrar a um par de robôs um bom jantar, a IA optou por dar aos robôs duas bebidas cada um.

Imagine ter uma IA que você poderia usar para criar qualquer imagem que você quisesse com apenas uma frase curta. O que você faria?

"Um polvo alienígena flutua através de um portal lendo um jornal".

Melhores aplicativos para iPad: o melhor guia Por Maggie Tillman · 25 Maio 2022

"Uma estátua de mármore de um DJ Koala em frente a uma estátua de mármore de uma mesa giratória". O Koala tem grandes fones de ouvido de mármore".

Escrito por Adrian Willings.