(Pocket-lint) - O Google oferece um poderoso recurso de reconhecimento de imagem chamado Google Lente. Pocket-lint tem um tutorial separado do Google Lentes explicando como o recurso funciona e o que ele pode fazer em geral, mas neste guia, vamos lhe mostrar como você pode começar a usá-lo agora mesmo especificamente no navegador Chrome em seu laptop ou computador desktop e porque você deve experimentá-lo.

Começando com o porquê antes de entrarmos em como, basta saber que você pode usar o Google Lente para pesquisar qualquer imagem on-line e identificar o que quer que seja fotografado - qualquer coisa, desde edifícios e animais até roupas, plantas e arte.

Em laptops e desktops, a Lente em Cromo lhe dá a opção de pesquisar uma imagem, encontrar sua fonte, ver correspondências visuais, obter o texto ou uma tradução, e muito mais. É uma forma alternativa e mais visual de aprender detalhes extras sobre uma imagem. Por exemplo, você pode usar uma imagem de fones de ouvido para procurar mais informações sobre onde comprá-los, navegar por imagens com fones de ouvido visualmente similares, ou encontrar onde a imagem é usada em outro lugar.

Quando o Google Lente veio pela primeira vez ao Chrome para laptops e desktops, se você fosse usá-lo em uma imagem em um site, seu navegador abriria uma página de resultados em uma nova guia. Em maio de 2022, o Google atualizou o recurso para que, em vez disso, mostrasse resultados em um painel de aparência mais moderna que se abre à direita da página/imagem que você está visualizando. Somente quando você quiser encontrar a fonte de uma imagem, o Chrome abrirá uma nova aba do navegador. Mas você também pode expandir a experiência para que ela se abra em uma nova aba, se preferir. Por padrão, ele será um painel à direita de sua tela.

O Google Lens pode ajudá-lo a aprender mais sobre qualquer imagem na internet. Há muito tempo ela está disponível no celular, acessível através dos aplicativos móveis do Google em dispositivos iOS ou do aplicativo nativo de câmera em alguns telefones Android. Em 2021, a Lente Google chegou aos usuários de laptop e desktop através do navegador Chrome - onde ela pode ser acessada clicando com o botão direito em qualquer imagem on-line e selecionando "Buscar imagem com a Lente Google".

Antes de começar: O Google disse para definir o Google como seu mecanismo de busca padrão e para atualizar para a última versão do Chrome.

Abra uma página no Chrome. Clique com o botão direito do mouse em uma imagem. No menu, escolha "Buscar imagem com a lente Google". Os resultados da busca são exibidos no lado direito de sua tela.

Você pode clicar no botão de expansão no canto para abrir os resultados em uma nova aba.

Nota: Se você clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar fora de uma imagem, a partir do menu, você pode escolher 'Pesquisar imagens com a Lente do Google'.

O Google oferece uma página de suporte da Lente Google aqui detalhando como usar o recurso no navegador Chrome para laptops e desktops.

