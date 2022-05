O Google Street View agora mostra imagens históricas de locais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Além de mostrar-lhe imagens de como são os diferentes locais agora, o Google Street View pode agora mostrar-lhe como eram no passado.

Uma linha do tempo histórica foi adicionada ao Street View dentro do aplicativo Google Maps para Android e iOS.

Quando você estiver olhando para uma imagem do Street View de um lugar, você verá um novo link "veja mais datas". Toque nisso e você poderá ver diferentes imagens tiradas por veículos do Street View até os últimos 15 anos.

Novos edifícios podem ser vistos sendo construídos, por exemplo, ou você pode ver uma mudança na rua ao longo do tempo à medida que diferentes marcas de lojas entram e saem.

O novo recurso foi adicionado como parte das comemorações do 15º aniversário do Street View do Google.

Ela começou em 24 de maio de 2007 com apenas alguns locais cobertos, em São Francisco, Nova Iorque, Las Vegas, Miami e Denver. Agora você pode percorrer mais de 100 países e territórios ao redor do mundo, além de ver as vistas de pontos turísticos que talvez não possa visitar, como a Torre Eiffel em Paris e Burj Khalifa nos Emirados Árabes Unidos.

Há planos para adicionar muitos mais locais únicos e remotos no futuro, com uma nova câmera Street View planejada para ser implementada em 2023.

Escrito por Rik Henderson.