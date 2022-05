Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Street View do Google está celebrando atualmente seu 15º aniversário, tendo chegado originalmente em 24 de maio de 2007.

Ele cresceu significativamente na última década e meia, cobrindo hoje mais de 100 países e territórios. Agora há planos para expandir ainda mais seu alcance, graças a uma nova câmera do Street View que é muito mais portátil do que qualquer outra usada até hoje.

Atualmente, a nova câmera está sendo pilotada para uma implantação completa planejada para o próximo ano. Ela contém toda a mesma tecnologia - incluindo a resolução, potência e processamento - que a câmera no carro Street View do Google, mas é uma fração do tamanho. O próprio Google a descreve como "o tamanho de um gato doméstico" e pesa apenas 6,8 kg (15 lbs).

Isto permitirá aos operadores do Street View tirar imagens no topo das montanhas ou simplesmente através de uma praça da cidade local onde os carros não podem viajar.

A câmera também é modular, portanto novas funções e características podem ser adicionadas com o tempo, como um sensor Lidar para digitalizar detalhes mais intrincados, como marcas de faixas e buracos.

Ela também pode ser fixada a qualquer carro com um rack de teto e, como ela se conecta a um dispositivo móvel, pode ser operada remotamente.

E se parece um pouco com o Wall-E. Portanto, se você vir um viajando pela sua rua, saberá o que é.

Escrito por Rik Henderson.