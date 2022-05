Google Wallet chegando ao Android e Wear OS dispositivos para organizar seus cartões importantes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou a devolução do Google Wallet, um serviço que vai se fixar nas funções atuais do Google Pay e ser o lar de todos os seus cartões - incluindo seu ID.

Anunciado na E/S do Google, já tínhamos ouvido falar das mudanças do código 13 do Android, mas agora é oficial - e nas próximas semanas veremos o Google Wallet nos dispositivos Android e WearOS.

O Google Wallet substituirá sua carteira física, permitindo que você mantenha com segurança todos os seus cartões em um só lugar, incluindo coisas como ingressos, passes de vacinação, cartões de embarque e, no futuro, carteiras de motorista, cartões de identificação e chaves digitais do carro.

Se você é um usuário do Google Pay que soará familiar, porque você já pode adicionar muitas dessas coisas ao Google Pay - certamente, certificados de vacinas, cartões de embarque e cartões de fidelidade já podem ser armazenados lá, embora pareça que também haverá suporte para as funções do NFC.

Um elemento interessante que o Google também anunciou na E/S do Google foi a adoção de cartões virtuais. Isto não é novo, mas a idéia é aleatorizar os detalhes do cartão de pagamento, de modo que você não está dando seu número real de cartão quando faz uma compra - já é comum com os serviços bancários digitais existentes.

Portanto, isto parece uma espécie de rebranding, devolvendo o nome da Carteira do Google que foi gradualmente eliminada há alguns anos por volta do lançamento do Google Pay.

A adição interessante é a carteira de motorista e o lado ID das coisas. Isto pode muito bem ser limitado aos EUA, com o Google dizendo que foi em conversas com várias autoridades estaduais para permitir esta funcionalidade.

O futuro do vidro Sky, Garmin Vivosmart 5 e Paramount+ - Pocket-lint Podcast 153 Por Rik Henderson · 11 Maio 2022

Portanto, embora isto seja novidade, não é uma grande notícia e os usuários do Google Pay provavelmente não perceberão uma grande mudança - mas ela está chegando nas próximas semanas e então poderemos ver se há alguma mudança real.

Escrito por Chris Hall.