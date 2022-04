O Nearby Share do Google está prestes a ficar muito mais conveniente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A resposta do Google ao AirDrop da Apple chama-se Nearby Share, é muito útil para aqueles que o utilizam, mas não é tão onipresente quanto o AirDrop.

No entanto,o Google está trabalhando arduamente neste recurso, e parece que seu próximo passo será facilitar o compartilhamento de arquivos entre seus próprios dispositivos.

Está sendo chamado de Self Share, e embora ainda não tenha sido lançado, já está presente na última versão do Google Play Services.

O próximo recurso foi visto por Mishaal Rahman, que levou para o Twitter para compartilhar algumas capturas de tela.

O modo "self-share" do Nearby Share permitirá que você compartilhe rapidamente arquivos para outros dispositivos assinados na mesma conta do Google sem precisar aprovar o compartilhamento.



Isto ainda não saiu do que eu posso ver, mas está presente na última versão dos Serviços do Google Play. pic.twitter.com/wdtxoiE2oz-