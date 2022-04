Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google parece ter lançado silenciosamente um aplicativo iOS 'Switch to Android' - um que permite aos usuários de iPhone transferir facilmente seus dados para um telefone Android sem um cabo.

Isso é de acordo com o pessoal do 9to5Google de olhos de águia, pelo menos, que exibiu as entradas e saídas do aplicativo previamente divulgado em um novo vídeo.

A loja informou pela primeira vez sobre a existência do Switch to Android no ano passado, após menções a ele terem sido descobertas em uma desmontagem do APK.

Agora, parece que temos o aplicativo resultante - embora de forma não listada, no momento.

"O aplicativo Switch to Android do Google ajuda você a mover com rapidez e segurança seus tipos de dados mais importantes - fotos, vídeos, contatos e eventos do calendário - para um dispositivo Android novinho em folha, sem cabos complicados", lê a descrição do aplicativo na Apple App Store.

Curiosamente, como sugere o 9to5Google, esta lista não inclui mensagens, embora o aplicativo pareça indicar aos usuários como desligar o iMessage e evitar a confusão que deixá-lo ligado acarreta.

Como o relatório também indica, o aplicativo atualmente não está disponível para download na App Store através dos meios tradicionais. E, quando o tentamos no momento em que escrevemos, isso ainda prova ser verdade.

Com isto dito, parece que você pode baixá-lo deste link para a App Store.

Justamente quando o Google (ou a Apple) decide eventualmente listar o aplicativo oficialmente ainda não foi visto, mas isso deve dar àqueles que mudam de lugar uma rota muito mais fácil para fazê-lo - e uma rota há muito esperada.

Esperamos poder ver em breve a Switch to Android replicar a mesma experiência que a Samsung Smart Switch criou.

Escrito por Conor Allison.