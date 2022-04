O que é o Modo Retro e como você o habilita?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Google Waze anunciou um novo recurso de tempo limitado chamado Retro Mode. Ele funciona exatamente como soa: Quando ativado, você pode mudar a estética do aplicativo para um que seja muito mais vintage.

O Retro Mode é uma nova maneira de mudar a aparência e o som do aplicativo Waze. Com alguns toques, você pode fazer o aplicativo Waze parecer algo dos anos 70, 80, ou 90. Por exemplo, se você mudar para os anos 70, você ouvirá instruções de navegação de um "DJ excêntrico", completo com um estilo de lâmpada de lava, e seu veículo no aplicativo Waze se transformando em um ônibus clássico tipo VW. Os anos 80, no entanto, servem um instrutor de aeróbica para um navegador e lhe dão um carro esportivo com um humor de boombox. Quanto aos anos 90, você terá um ambiente de PC de mesa, um clássico carro SUV, e instruções curva a curva de uma estrela pop dos anos 90.

Se você quiser enlouquecer, você pode misturar e combinar as mudanças de design para atender às suas preferências. Você pode escolher o humor de PC dos anos 90, carro esportivo e navegador DJ dos anos 70.

Em seu dispositivo, abra a última versão do aplicativo Waze e siga estes passos:

No canto inferior, toque em My Waze. No menu que aparece, pressione Drive com os anos 80. A partir daí, toque em cada opção e escolha entre os carros, os humores e as vozes. Você pode misturar e combinar elementos das diferentes décadas. Uma vez feliz, toque em Done (Pronto). Este tema aparecerá na próxima vez que você dirigir com o Waze.

Waze disse que este recurso está por volta de meados de maio de 2022, o que significa que o aplicativo de navegação provavelmente voltará ao normal em junho.

Escrito por Maggie Tillman.