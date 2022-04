Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OGoogle Meet, a ferramenta de chamada de vídeo, está agora disponível diretamente no Google Docs, Slides e Folhas.

Você não só pode iniciar uma chamada ao Google Meet a partir de qualquer um destes serviços, mas também pode apresentar um documento em uma chamada com vídeo. Enquanto você estiver visualizando um documento, agora você verá o logotipo do Google Meet no topo, e ao clicar nele, você verá um menu suspenso com opções para iniciar uma chamada Meet. Você verá até mesmo as chamadas que sua equipe tem programadas. (Se a reunião estiver ativa no momento, ela apenas dirá "Agora" em uma bolha para que você possa participar). Confuso? Não se preocupe. Pocket-lint explicou tudo o que você precisa saber sobre como participar ou iniciar uma videochamada do Google Meet a partir de Docs, Folhas, ou Slides.

Primeiro, em seu computador, abra um arquivo no Google Docs, Folhas, ou Slides. Agora, siga os passos abaixo.

Na parte superior direita, clique em Meet, e depois escolha uma opção: Para participar de uma reunião agendada, clique no nome da reunião à qual você deseja se juntar.

Para participar de uma reunião com um código de reunião, clique em Use um código de reunião > digite um código. Para trazer a chamada para seu documento, planilha eletrônica ou apresentação, clique em Join the call. À direita, um painel lateral mostra sua reunião.

Se você apenas clicou em Participar da chamada, ele não apresenta seu arquivo. Para apresentar seu documento, clique em Compartilhar tela > selecione a aba em que você está > Compartilhar. Para parar sua apresentação, no canto inferior direito, clique em Parar apresentação.

Na parte superior direita, clique em Meet. Para iniciar uma nova reunião, clique em Iniciar uma nova reunião. À direita, um painel lateral mostra sua reunião. Para convidar pessoas para sua reunião, clique em Copiar > compartilhe o link da reunião. Para apresentar seu documento, clique em Compartilhar tela > selecione a aba em que você se encontra > Compartilhar. Para interromper sua apresentação, no canto inferior direito, clique em Parar apresentação. Para deixar sua reunião em vídeo, no canto inferior direito, clique em Leave call.

O Google tem o recurso previsto para uma rápida implementação e uma implementação gradual. O lançamento rápido começa em meados de abril de 2022 e vai durar duas semanas. O lançamento gradual começará em 1º de maio e durará até 15 de maio de 2022.

Todos os clientes do Workspace e usuários antigos da Suíte G poderão utilizar o recurso.

Confira o blog do Google e a página de suporte para obter mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.