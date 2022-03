O que é o aplicativo Look to Speak do Google e como ele funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google tem um aplicativo, chamado Look to Speak, que permite que os usuários se comuniquem usando apenas o movimento dos olhos e a câmera frontal do telefone . Recentemente, foi promovido com um anúncio animador que decorreu ao lado do Oscar .

Mas como funciona esse aplicativo, para quem é e como você pode acessá-lo? Vamos descobrir.

Look to Speak é um aplicativo que permite que você selecione a partir de uma lista de frases usando apenas o movimento dos olhos, o aplicativo então fala essas frases em voz alta. Ele é projetado para ajudar as pessoas com deficiências na função motora e dificuldades de fala a se comunicarem mais facilmente.

O aplicativo faz parte do projeto ' Start with One ' do Google na plataforma ' Experiments with Google '. Start with One é uma coleção de experimentos que começam trabalhando com uma pessoa para fazer algo impactante para ela e sua comunidade. Nesse caso, o Google procurou ajudar Sarah Ezekiel, uma artista que vive com doença do neurônio motor.

O Google diz que "a esperança é que o Look to Speak seja útil para comunidades com vários tipos de deficiências temporárias, permanentes ou situacionais".

Look to Speak é um aplicativo que está disponível para usuários do Android na Google Play Store . É gratuito e não é necessário fazer login no aplicativo.

Usar o Look to Speak é agradável e simples. Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, você terá que dar permissão para acessar a câmera do seu dispositivo, pois isso é necessário para rastrear o movimento dos olhos.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Feito isso, você verá instruções na tela que o guiarão pelas etapas de comunicação via Look to Speak.

Em resumo, você é apresentado a uma coleção de frases divididas em duas colunas.

Se a frase desejada estiver na coluna da esquerda, você olha para a esquerda, fora da borda da tela, para selecionar.

Então, todas as frases da esquerda são divididas em duas colunas e você pode repetir o processo como antes.

Isso continua até que reste apenas a frase escolhida e então ela será falada em voz alta.

A qualquer momento, olhar para cima da tela cancelará uma ação. Olhar para cima também pode colocar o aplicativo no modo soneca.

No modo soneca, o aplicativo pode ser desbloqueado por meio de uma sequência de movimentos oculares quando você deseja continuar se comunicando.

Escrito por Luke Baker.