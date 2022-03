Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou planos para mudar sua oferta de conteúdo - novamente - removendo filmes e programas de TV da Google Play Store no Android .

A ideia do Google é simplificar seus serviços, estreitando o foco de conteúdo de cada aplicativo. Isso significa que a Play Store continuará sendo sua loja de aplicativos e jogos, mas os filmes e a TV serão realocados no aplicativo Google TV.

De certa forma, isso é semelhante a quando o YouTube Music substituiu completamente o serviço Google Play Music, na tentativa de torná-lo menos confuso.

Do ponto de vista da experiência do usuário, isso significa que, ao abrir a Play Store em seu telefone Android, você não verá mais uma guia para TV/Filmes, e os resultados de filmes e programas de TV não aparecerão mais quando você usar a função de pesquisa.

Isso não significa que você perde o conteúdo que já comprou ou alugou. Em vez disso, você apenas o acessará de um lugar diferente, pois as compras ainda estão vinculadas à sua conta do Google.

Você poderá acessá-los por meio do aplicativo Google TV - que pode ser baixado aqui se ainda não o tiver - e ainda poderá visualizar suas compras de filmes no aplicativo do YouTube.

A maioria dos telefones Android hoje em dia vem com esse aplicativo pré-instalado, portanto, se você tiver um telefone relativamente recente, já deve tê-lo e poderá encontrar facilmente o conteúdo existente.

Escrito por Cam Bunton.