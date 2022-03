Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está lançando uma atualização para seu aplicativo Android que permitirá que os usuários excluam seus últimos 15 minutos de histórico de pesquisa.

É um recurso que os usuários do iOS têm acesso desde julho do ano passado, então o fato de estar faltando no aplicativo Android foi intrigante, para dizer o mínimo.

Revelado pela primeira vez pelo ex-editor-chefe do XDA Developers, Mishaal Rahman, no Twitter, o recurso parece estar sendo lançado para usuários de todo o mundo agora.

No Google I/O 2021, o Google anunciou que lançaria uma opção para excluir os últimos 15 minutos do seu histórico de pesquisa. Isso foi lançado no iOS em julho de 2021, mas foi dito que chegaria ao Android mais tarde. Bem, parece que agora está sendo lançado!



Obrigado ao @panduu221 pela dica! pic.twitter.com/gdtAa1pIFo — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 de março de 2022

O porta-voz do Google , Ned Adriance, disse ao The Verge : "No momento, estamos lançando esse recurso no aplicativo do Google para Android e esperamos que ele esteja disponível para todos que usam o aplicativo nas próximas semanas. característica para outras superfícies."

No momento, não está claro se podemos esperar que esse recurso chegue ao desktop e ao Chrome , embora certamente possa ser útil para apagar esses cliques equivocados.

Em julho, o Google anunciou apenas que o recurso estava chegando ao iOS e Android, então teremos que esperar para ver.

Se você for um usuário do Android, dê uma olhada no seu Google app , o novo recurso pode já estar lá.

Escrito por Luke Baker.