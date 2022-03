Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em seu esforço para tornar as conversas por SMS ricas em recursos, independentemente de para quem você está enviando mensagens, o Google começou a lançar uma atualização para seu aplicativo de mensagens que permite que você veja as reações de mensagens do iMessage/iOS .

O recurso está sendo lançado a partir de hoje para qualquer pessoa com o idioma definido como inglês e significará que, quando um usuário do iPhone reagir a uma mensagem que você enviou, você verá um pequeno emoji de reação em vez de um texto informando que eles reagiram. .

Isso deve ajudar a agrupar mensagens, incluindo pessoas que usam Android e iOS , de forma um pouco mais transparente, embora não faça nada sobre as bolhas verdes que aparecem na tela do usuário do iPhone quando você envia uma mensagem.

Este é apenas um dos novos recursos que estão sendo enviados para o aplicativo Mensagens. Outra é compartilhar fotos e vídeos de alta qualidade com outros usuários, independentemente de terem ou não RCS no telefone (usuários de iPhone).

Em vez de enviar um arquivo enorme por MMS, a funcionalidade atualizada significa que você enviará um link do Google Fotos para uma imagem ou vídeo e, dessa forma, qualquer pessoa - independentemente de ter RCS ou não - poderá vê-lo em alta qualidade.

É claro que em seu blog post anunciando esses novos recursos, o Google não resistiu e deu um pop na Apple, incentivando-a a adotar o RCS, para que todos possam conversar entre si e reagir às mensagens, sem a necessidade de todas essas soluções alternativas adicionais que o Google desenvolveu.

Outros novos recursos incluem a capacidade do Mensagens de classificar automaticamente contatos pessoais e comerciais em guias separadas, mantendo as conversas com amigos separadas de atualizações como notificações de entrega ou mensagens automáticas de seu médico, oftalmologista, companhia aérea etc.

O Mensagens também está adicionando lembretes automáticos para mensagens de aniversário.

Todas essas atualizações serão lançadas no Mensagens nas próximas semanas, portanto, fique atento a essas alterações na próxima vez que conversar com seu iPhone (ou qualquer outro) amigo.

Escrito por Cam Bunton.