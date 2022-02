Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Near Share, a versão do Google da tecnologia AirDrop da Apple, em breve oferecerá uma maneira fácil de enviar uma senha de Wi-Fi de um dispositivo Android 12 para um laptop Chromebook.

O Google tem adicionado regularmente recursos ao Próximo Share nos últimos anos, para que possa rivalizar melhor com o AirDrop . O Near Share pode compartilhar aplicativos, arquivos e muito mais de um de seus dispositivos para outro ou para um amigo próximo. Com o Android 12 , o recurso foi atualizado para compartilhar uma rede Wi-Fi de um dispositivo Android para outro dispositivo Android. Agora, conforme relatado pela primeira vez pelo Chrome Story, o Google começou a expandir esse recurso para os Chromebooks , permitindo que os usuários do ChromeOS recebam uma conexão de rede Wi-Fi de um dispositivo Android 12.

O envio de uma rede Wi-Fi pelo compartilhamento nas proximidades retransmite todas as informações necessárias para que um Chromebook fique on-line rapidamente, incluindo o nome da rede, o tipo de segurança e a senha. Os dois dispositivos - o dispositivo Android 12 e o Chromebook - simplesmente precisam estar dentro do alcance do Bluetooth um do outro.

Só não espere que o compartilhamento de Wi-Fi chegue para Chromebooks até o Chrome OS 100 ou 101 - ou março de 2022 e abril de 2022, respectivamente - no mínimo.

Como a maioria dos recursos experimentais do Google Chrome ou Chromebooks, essa opção de compartilhamento de Wi-Fi começará escondida atrás de um sinalizador em chrome://flags.

Escrito por Maggie Tillman.