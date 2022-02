Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google pode ter encontrado uma maneira de afrouxar o controle da Microsoft sobre empresas e escritórios, introduzindo um nível gratuito de seu pacote Workspace, chamado Essentials Starter, que não inclui o Gmail.

Você poderá se inscrever facilmente com seu e-mail de trabalho existente e, embora não receba os serviços do Gmail, poderá usar o Chat, o Documentos, o Drive, o Meet, o Planilhas e o Apresentações. O Google provavelmente espera que as equipes possam usar o Essentials Starter para abandonar suas ferramentas de produtividade legadas, como o pacote Microsoft Office, quando quiserem melhorar a colaboração da equipe ou iniciar um novo projeto.

Portanto, se sua empresa estiver totalmente no Microsoft 365, para seu desgosto, você pode simplesmente usar o Essentials Starter, se preferir. Claro, você pode ter problemas se seu empregador ou outros membros da equipe estiverem mais familiarizados com o Excel e completamente no Planilhas Google. A ideia, no entanto, é que alguns funcionários sejam atraídos a usar o aplicativo do Google e, se o Google puder começar a escolher os funcionários de uma empresa um por um, talvez mais empresas considerem complementar suas ofertas de produtividade com o Workspace ou substituí-las completamente.

De acordo com a postagem do blog do Google, os usuários que se inscreverem com suas contas de e-mail de trabalho existentes podem começar imediatamente a convidar seus colegas de trabalho para trabalhar em projetos com eles, com o Google fornecendo 15 GB de armazenamento no Drive para cada usuário. Os funcionários também podem conversar entre si pelo Chat e Meet. E embora as equipes sejam limitadas a 25, um número ilimitado de equipes em uma organização pode se inscrever.

O Google disse que o Workspace Essentials Starter está "sendo lançado em um período de várias semanas e pode não estar disponível em algumas regiões até meados de fevereiro de 2022".

Escrito por Maggie Tillman.