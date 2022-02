Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google oferece um pacote de assinatura e armazenamento em nuvem do Google One que inclui um serviço VPN útil. Agora, esse serviço VPN está finalmente disponível para usuários de iPhone e iPad - sem nenhum custo extra.

Basicamente, se você pagar por 2 TB ou mais de armazenamento do Google One, agora também receberá uma VPN para o seu dispositivo - independentemente de ter um dispositivo Android ou iOS. A VPN está disponível para usuários em 18 países, incluindo EUA e Reino Unido. Como membro do Google One, você também pode agendar uma " Pro Session " on-line gratuita com especialistas do Google para saber como usar o recurso VPN do Google One .

Na verdade, o Google disse que você pode agendar uma sessão a qualquer momento para obter ajuda detalhada em uma ampla gama de tópicos em "níveis básicos e avançados". Você receberá uma confirmação por e-mail e um convite do Google ao se inscrever em uma Pro Session. O convite incluirá um link para participar de uma sessão de compartilhamento de tela online com um especialista no horário agendado. Mole-mole.

Leia também: Como configurar uma VPN no seu telefone

A VPN do Google One tem uma grande desvantagem: você não receberá um endereço IP em outro país, o que significa que não pode usar o serviço para acessar programas bloqueados em serviços de streaming como o Netflix.

No entanto, em sua postagem no blog, o Google anunciou alguns novos recursos de VPN apenas para usuários do Android, incluindo um recurso de "desconexão segura" que desativa o acesso à Internet se você estiver desconectado da VPN.

Escrito por Maggie Tillman.