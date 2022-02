Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está lançando silenciosamente um novo recurso beta para o Google Messages que permite que o aplicativo Android entenda e exiba corretamente as reações de emoji enviadas pelos usuários iOS do aplicativo Mensagens da Apple.

De acordo com 9to5Google e Droid-Life , o recurso parece estar disponível em uma versão beta do aplicativo Google Messages, portanto, não está disponível para todos os usuários. O recurso foi projetado para resolver o problema de quando um usuário do iPhone reage a uma mensagem do Android com emoji e o usuário do Android receptor acaba vendo a reação enviada como um texto separado - o que é desnecessariamente desajeitado.

A versão beta mais recente (build 20220121_02_RC00) do aplicativo Google Messages agora interpreta as reações emoji da mesma forma que o aplicativo Messages da Apple ( que também é conhecido como iMessage ). Mas, como observou o 9to5Google, existem diferenças entre como as reações são representadas em cada sistema operacional.

Enquanto as reações de polegar para cima e polegar para baixo parecem semelhantes em ambas as plataformas, a reação "haha" no iOS é renderizada como o "rosto com lágrimas de alegria" no Android. Outras diferenças apontadas até agora: O "coração" torna-se "rosto sorridente com olhos de coração"; os "pontos de exclamação" tornam-se "rosto de boca aberta"; e o “ponto de interrogação” torna-se “cara pensante”, para citar alguns.

Se o seu telefone Android veio com o Google Messages, você pode testar os recursos experimentais do aplicativo antes de lançá-los. Basta acessar a página da Play Store do aplicativo Mensagens, escolher Torne-se um testador e seguir as instruções na tela. O novo recurso "Mostrar reações do iPhone como emoji" é ativado por padrão no aplicativo beta do Google Messages (no menu Avançado em Configurações).

Escrito por Maggie Tillman.