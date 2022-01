Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O YouTube é a mais recente empresa a entrar no movimento NFT.

Em uma carta recente aos criadores de vídeo sobre as prioridades do YouTube para o novo ano, a CEO Susan Wojcicki sugeriu que a empresa está considerando permitir que seus criadores se beneficiem dos colecionáveis digitais. A carta diz: "Estamos sempre focados em expandir o ecossistema do YouTube para ajudar os criadores a capitalizar tecnologias emergentes, incluindo coisas como NFTs, enquanto continuamos a fortalecer e aprimorar as experiências que criadores e fãs têm no YouTube".

A carta detalha essencialmente os planos do YouTube de investir em jogos e compras, bem como como planeja apoiar os criadores. Wojcicki observou que o YouTube está explorando a Web3 "como fonte de inspiração" - incluindo oportunidades em cripto, organizações autônomas descentralizadas (DAOs) e NFTs.

Embora o CEO não tenha sido específico sobre como o YouTube pode integrar NFTs em sua plataforma ou como isso pode ser, ela sugeriu que a tecnologia poderia ser uma nova fonte de receita para os criadores de vídeo. “O ano passado no mundo das criptomoedas, tokens não fungíveis (NFTs) e até organizações autônomas descentralizadas (DAOs) destacou uma oportunidade anteriormente inimaginável de aumentar a conexão entre criadores e seus fãs”, escreveu ela.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Tenha em mente que alguns vídeos do YouTube já foram transformados em NFTs. O vídeo "Charlie Bit My Finger ", por exemplo, foi vendido em maio passado como NFT por US$ 760.999.

Escrito por Maggie Tillman.