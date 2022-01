Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Meet introduziu legendas traduzidas ao vivo para videochamadas.

O Google começou a testar o recurso no ano passado. Funciona na web ou no celular, mas só pode traduzir inglês para francês, alemão, português e espanhol. Ainda assim, é um passo para tornar as videochamadas mais inclusivas, pois remove quaisquer possíveis barreiras de proficiência no idioma.

Podemos imaginá-lo útil em reuniões de mão-de-obra ou de treinamento e também em ambientes educacionais, mas também apenas em chamadas individuais com amigos.

Para começar a usar legendas traduzidas ao vivo no Google Meet, primeiro você precisa ativar as legendas nas configurações, depois configurá-las para o inglês e ativar as legendas traduzidas. Você pode escolher uma das quatro opções de idioma traduzido.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

No computador, abra o Google Meet. Em uma reunião, clique em Mais opções > Configurações > Legendas. Ative "Legendas" e defina o idioma para inglês. Ative "Legendas traduzidas". Selecione um idioma: francês, alemão, português e espanhol.

Observação: para obter informações mais detalhadas, consulte a página de ajuda do Google Meet.

Qualquer pessoa que use o Google Meet pode usar legendas padrão, mas as legendas traduzidas ao vivo estão disponíveis apenas para as seguintes edições do Workspace: Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade e Education Plus.

Está sendo lançado gradualmente, então pode levar algumas semanas antes de você vê-lo.

Confira os guias do Pocket-lint no Google Meet para saber mais sobre o rival Zoom e como ele funciona:

Escrito por Maggie Tillman.