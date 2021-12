Como adicionar um NHS COVID Pass ao Google Pay

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo NHS permitirá que você obtenha facilmente um COVID Pass, que atualmente é necessário para acessar uma variedade de locais na Inglaterra.

Mas o aplicativo do NHS é um pouco lento para fazer login, e para chegar ao COVID Pass requer uma série de cliques, por isso não é ideal quando alguém deseja digitalizá-lo.

Felizmente, o aplicativo NHS permitirá que você adicione o COVID Pass ao Google Pay , onde é muito mais fácil chegar, para que você possa fazer a digitalização com muito mais rapidez.

App NHS

Totalmente vacinado, ou

Teste COVID negativo

Para obter acesso a um COVID Pass, você precisa baixar o aplicativo NHS . Você pode fazer login no aplicativo usando seu login do NHS, que é o mesmo que você usaria no site do NHS.

Se você nunca usou o aplicativo antes - ou não tem um login do NHS - você terá que se registrar e há uma série de etapas a percorrer antes de obter acesso, mas está tudo explicado no aplicativo.

Para obter um COVID Pass, você deve estar totalmente vacinado - que atualmente está recebendo duas doses de uma vacina aprovada - ou ter o resultado de um teste negativo que é relatado pelo NHS.

Você se qualificará para um passe COVID duas semanas após um curso completo de vacina, mas o passe COVID dura apenas um mês. Depois disso, você terá que adicioná-lo novamente ao Google Pay.

Se você estiver usando um resultado de teste negativo, sua aprovação durará 48 horas e você terá que reportar outro teste para obter uma nova aprovação após esse tempo.

Existem dois tipos de passe, Doméstico, que você usará em casas noturnas, jogos de futebol ou em qualquer lugar onde for solicitado um comprovante de status COVID, ou Viagem. Para a opção Viagem, você também precisa se certificar de que está exibindo as informações exigidas para o país para o qual está viajando - e também há opções para baixar essas informações do aplicativo do NHS.

Se você se qualifica para um NHS COVID Pass e deseja adicioná-lo ao Google Pay, o processo é simples. Estas são as diretrizes para o passe de que você precisará na Inglaterra para obter acesso aos locais ou provar seu status COVID.

Abra o aplicativo NHS em seu telefone Android Toque no NHS COVID Pass Selecione Doméstico Toque em "GPay Salvar no telefone" Confirme e concorde com os termos e condições

Você também terá a opção de adicionar um atalho à sua tela inicial. Assim, você terá acesso direto ao seu COVID Pass, sem a necessidade de abrir o Google Pay primeiro.

Observe que, ao adicionar um novo COVID Pass ao Google Pay, ele aparecerá ao lado dos passes existentes mais antigos, mas você pode remover os antigos passes desatualizados por meio do menu no canto superior direito.

Depois de adicionar seu COVID Pass ao Google Pay, ele aparecerá como outros cartões de fidelidade. Basta abrir o Google Pay, tocar em "mostrar tudo" e, em seguida, tocar no NHS COVID Pass e ele abrirá.

Se você optou por inserir um atalho na tela inicial, será solicitado que verifique sua identificação (normalmente com uma impressão digital) e o passe será mostrado.