O aplicativo do Gmail recebe chamadas de áudio e vídeo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está lançando chamadas de voz e vídeo para o Bate-papo do Google no aplicativo do Gmail no iOS e Android a partir desta semana.

A empresa tem um histórico de espalhar sua base de usuários em uma infinidade de aplicativos como Hangouts, Duo , Allo e Google Plus, mas, mais recentemente, o Google tem se concentrado em consolidar a experiência.

Em vez de pular entre incontáveis aplicativos, o Google deseja que seus usuários possam conversar uns com os outros de forma rápida e fácil, e esta atualização do aplicativo do Gmail é um passo em direção a esse objetivo.

O novo recurso permite que você inicie ou participe de uma reunião ou chamada de áudio a partir do serviço de bate-papo do Google. Por enquanto, ele está disponível apenas para bate-papos individuais, então, se você tiver um Bate-papo do Google em grupo em movimento, ainda terá que pular para algo como o Google Meet para suas necessidades de conferência.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 8 Dezembro 2021

Em uma postagem do blog , a equipe do Gmail disse: "À medida que algumas equipes começam a retornar ao escritório, enquanto outras permanecem distribuídas, esperamos que isso facilite a conexão com seus colegas no mundo do trabalho híbrido. Este recurso permitirá que você mude facilmente entre o bate-papo e uma chamada de vídeo ou áudio quando necessário, ajudando você a colaborar e fazer seu trabalho avançar. "

Para iniciar uma chamada, selecione o ícone de telefone ou vídeo no canto superior direito da tela de bate-papo individual do Google. Se outra pessoa iniciar uma chamada, você terá a opção de entrar no bate-papo com essa pessoa.

Como acontece com a maioria das atualizações do Google , o lançamento será gradual. Portanto, pode demorar um pouco até que os novos ícones apareçam no seu aplicativo Gmail.